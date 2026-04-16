Bilimsel araştırmalar, dünya genelinde insanların en sık gördüğü rüyaları ortaya çıkardı. Yapılan analizlere göre farklı ülkelerde yaşayan insanlar benzer temalar etrafında rüyalar görüyor.

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde en yaygın rüya teması 'yılan görmek' oldu. Birçok ülkede ortak olarak görülen bu rüya, özellikle korku, tehdit ve bilinçaltındaki kaygılarla ilişkilendiriliyor.

Listede ikinci sırada ise 'dişlerin dökülmesi' rüyası yer aldı. Uzmanlara göre bu tür rüyalar genellikle stres, kontrol kaybı ve özgüven sorunlarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmalar, rüyaların yalnızca bireysel değil, toplumsal psikolojiyi de yansıttığını gösteriyor. Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların benzer rüyalar görmesi, ortak kaygıların ve içgüdülerin bilinçaltında benzer şekilde işlendiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan bazı bölgelerde rüyaların içeriği değişiklik gösterebiliyor. Batı ülkelerinde 'diş dökülmesi' ve fiziksel görünümle ilgili rüyalar öne çıkarken, bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerinde evlilik ve hamilelik gibi sosyal temaların daha sık görüldüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, rüyaların günlük yaşamda yaşanan stres, korku ve beklentilerin bir yansıması olduğunu vurgularken, bu tür ortak rüyaların insan zihninin evrensel tepkilerini gözler önüne serdiğini ifade ediyor.