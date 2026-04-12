Ekonomik satın alma gücü, siyasi etki ve nüfus patlamalarıyla şekillenen yeni dil haritası, küresel ticaretin ekseninin Batı'dan Doğu'ya kaydığını kanıtlıyor. Toplam 1.45 milyar konuşmacı ile İngilizce listenin zirvesinde yer alsa da, bu rakamın büyük çoğunluğunu dili sonradan öğrenenler oluşturuyor.

ANADİL SIRALAMASINDA ÇİNCE VE İSPANYOLCA ÖNDE

Ethnologue verilerinin "anadil" bazlı analizi, İngilizcenin hakimiyetine dair yerleşik algıyı değiştiriyor. Dünyada İngilizceyi anadili olarak kullanan kişi sayısı 372 milyonda kalırken, Mandarin Çincesi 929 milyon anadil konuşmacısı ile dünya liderliğini sürdürüyor. Listenin ikinci sırasında ise 474 milyon kişinin doğduğu andan itibaren konuştuğu İspanyolca yer alıyor. Bu veriler, dünya genelinde İspanyolcayı anadil olarak konuşanların, İngilizceyi anadil olarak konuşanlardan 100 milyon daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN 10 DİLİ

Hem anadil hem de ikinci dil olarak konuşanların toplam sayısına göre ilk 10 lisan şu şekilde:

İngilizce: 1.45 Milyar Mandarin Çincesi: 1.11 Milyar Hintçe: 602 Milyon İspanyolca: 548 Milyon Fransızca: 280 Milyon Modern Standart Arapça: 274 Milyon Bengalce: 272 Milyon Rusça: 258 Milyon Portekizce: 257 Milyon Urduca: 231 Milyon

TÜRKÇE KÜRESEL SIRALAMADA İLK 20’DE

Araştırma verilerine göre Türkçe, dünya genelinde yaklaşık 85 ila 90 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu istatistik, Türkçeyi dünyanın en çok konuşulan dilleri listesinde 15. ile 17. sıralar arasına taşıyor. Özellikle Avrupa’daki yerleşik nüfus ve Türk dizilerinin küresel çaptaki yaygınlığı, Türkçenin etki alanını Orta Doğu ve Güney Amerika gibi bölgelerde genişletmeye devam ediyor.