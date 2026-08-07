Toyota, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde küresel ölçekte 5 milyon 390 bin araç satışı gerçekleştirerek üst üste yedinci kez dünyanın en çok satan otomobil üreticisi oldu. Şirketin aynı dönemdeki toplam küresel üretimi ise 5 milyon 511 bin adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Küresel satışlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 oranında bir gerileme yaşanmasına rağmen şirket, en yakın rakibini geride bırakarak birinci sıradaki yerini muhafaza etti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERDE REKOR ARTIŞ

Şirketin elektrifikasyon teknolojisine sahip araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 oranında artarak 2 milyon 707 bin adede ulaştı. Bu rakam, üreticinin ilk altı ay bazındaki en yüksek satış seviyesi olarak kaydedildi.

Tam elektrikli araç satışlarında ise yüzde 135'lik bir artış elde edilerek toplam sayı 193 bin 172 adede yükseldi. Hibrit ve elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payı, küresel pazardaki büyümenin ana taşıyıcısı oldu.

BÖLGESEL PAZARLARDAKİ SATIŞ DAĞILIMI NASIL OLDU?

Toyota'nın bölgesel pazar verilerine göre, Kuzey Amerika'da hibrit modellere olan talebin etkisiyle satışlar yüzde 0,9 artış göstererek 1 milyon 452 bin adede ulaştı. Avrupa pazarında ise yılın ilk yarısında 612 bin 271 adet araç satışı gerçekleştirildi.

Çin pazarında yaklaşık 695 bin adetlik satış rakamına ulaşan şirket, kendi iç pazarı olan Japonya'da ise yeni bZ4X elektrikli modeli ve RAV4'ün katkısıyla satışlarını yüzde 4,4 artırarak 1 milyon 95 bin adede çıkardı.