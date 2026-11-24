Dünyada en fazla piramide sahip ülke Mısır değil, 255 piramitle komşusu Sudan oldu. Bu veri, Mısır'daki yaklaşık 118 piramidin iki katından fazla antik yapının Sudan sınırları içinde bulunduğunu ortaya koyuyor.

TARİHİ NÜBYE KRALLIKLARININ MİRASI

Piramit denildiğinde akla ilk olarak Mısır geliyor. Ancak tarihi Nübye krallıklarına ev sahipliği yapan Sudan topraklarında 200 ila 255 arasında antik piramit yer alıyor. Bu sayı, bölgeyi dünyadaki en yoğun piramit alanlarından biri haline getiriyor.

SUDAN PİRAMİTLERİ MISIR'DAKİLERDEN NEDEN FARKLI GÖRÜNÜYOR?

Sudan'daki piramitler mimari yapılarıyla Mısır'daki örneklerden ayrılıyor. Mısır'daki yaklaşık 118 piramide kıyasla Sudan'daki yapılar daha dar tabanlı inşa edildi. Bu piramitler aynı zamanda daha dik açılı bir tasarıma sahip bulunuyor.

ÇÖLÜN ORTASINDAKİ YAPILAR GÖLGEDE KALDI

Sayısal üstünlüğe rağmen Sudan'daki antik yapılar küresel ölçekte aynı ilgiyi görmüyor. Piramitlerin çölün ortasında yer alması ulaşım ve erişim imkanlarını sınırlandırıyor. Coğrafi konum, bu tarihi mirasın gözlerden uzak kalmasına yol açıyor.

YÜZLERCE ANTİK PİRAMİT NEDEN DAHA AZ BİLİNİYOR?

Bölgedeki yapıların tanınırlığını etkileyen temel unsurların başında tanıtım eksikliği geliyor. Turistik tanıtımların sınırlı kalması, Sudan piramitlerinin Mısır'daki yapıların gölgesinde kalmasına neden oluyor. Bu durum, dünyadaki en fazla piramidin Sudan'da bulunduğu gerçeğinin geniş kitlelerce bilinmesini engelliyor.