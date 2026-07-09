Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerine göre, 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörülüyor. Küresel ölçekte en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin ve 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD takip etti. Bu üç ülkenin toplam nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu. Türkiye ise dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini meydana getirdi.

ÇOCUK VE GENÇ NÜFUSTA TÜRKİYE AB ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek oran yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kaydedildi. Bu grubu yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 12,9 ile Güney Kore olurken, küresel çocuk nüfusu ortalaması yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kalmasına rağmen, yüzde 22,3 ile AB'de en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan İrlanda dahil olmak üzere tüm 27 AB üyesi ülkenin oranlarını geride bıraktı.

Benzer bir durum 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranlarında da görüldü. Dünyada en yüksek genç nüfus oranına yüzde 23,3 ile Güney Sudan sahip olurken, en düşük oran yüzde 8,8 ile Monako'da kaydedildi. Dünya genelinde genç nüfus ortalaması yüzde 15,6 olurken, Türkiye yüzde 14,8'lik oranla bu ortalamanın altında yer aldı. Ancak Türkiye'nin genç nüfus oranı, AB üyesi ülkeler arasında en yüksek orana sahip olan İrlanda'nın (yüzde 13,5) üzerinde gerçekleşerek 27 AB ülkesini de geride bırakmayı sürdürdü.

YAŞLI NÜFUS ORANINDA TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

65 ve daha yukarı yaştaki bireyleri kapsayan yaşlı nüfus oranlarında, dünya genelinde en yüksek oran yüzde 36 ile Monako'da tescillendi. Monako'yu yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 1,7 ile Katar oldu. Küresel yaşlı nüfus ortalamasının yüzde 10,4 olarak hesaplandığı bu dönemde, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında yaşlı nüfus oranı en yüksek olan ülkeler yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olarak sıralandı. AB'nin en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülkeleri ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg ve yüzde 16,2 ile İrlanda oldu. Belirlenen resmi verilere göre Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük bir seviyede kaldı.