Dünya genelinde seyahat özgürlüğünü ve kimliği belgeleyen yaklaşık 200 farklı pasaport türü bulunuyor ancak bu belgeler sadece üzerindeki ülke isimleriyle değil, dış kapaklarındaki renk çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Uluslararası havacılık ve seyahat standartlarında pasaport kapakları için tek bir renk zorunluluğu bulunmazken, ülkelerin renk seçimlerinin arkasında derin tarihi, coğrafi ve siyasi semboller yatıyor.

Next’in aktardığı bilgilere göre, pasaport tasarımları tamamen ülkelerin kendi egemenlik kararlarına bırakılmış durumda. Dünyadaki pasaport renkleri temel olarak dört ana grupta toplanıyor ve şu anlamları taşıyor:

Bordo renk:

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu, Avrupa entegrasyonunu ve ortak kimliği simgelemesi adına bordo rengi tercih ediyor. İsviçre ve Sırbistan gibi AB üyesi olmayan bazı Avrupa ülkeleri ile kimi Güney Amerika ülkelerinde de kırmızı ve tonları ön plana çıkıyor.

Mavi renk:

ABD, Brezilya ve Avustralya gibi ülkeler başta olmak üzere Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya genelinde mavi renk hakimiyeti görülüyor. Bu renk genellikle "Yeni Dünya" ülkeleriyle özdeşleştiriliyor.

Yeşil renk:

Suudi Arabistan, Pakistan ve Fas gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde yeşil renk, İslamiyet'teki yaşam, refah ve cennet tasvirlerini simgeliyor. Yeşil rengi tercih eden bazı Afrika ülkelerinde ise bu renk doğayı ve ekonomik gelişimi temsil ediyor.

Siyah renk:

Dünyada en az rastlanan pasaport renklerinin başında siyah geliyor. Siyah pasaportun en net örneği, rengi ulusal sembollerine ve dünyaca ünlü "All Blacks" rugby takımına dayandıran Yeni Zelanda olarak öne çıkıyor.

RESMİ GÖREVLER RENKLERLE AYRILIYOR

Pasaportlardaki renk çeşitliliği sadece ülkelerle sınırlı kalmıyor. Ülkeler kendi içlerinde de vatandaşlarına verdikleri normal (sivil) pasaportların yanı sıra diplomatik, hizmet ve geçici pasaportlar için tamamen farklı renkler kullanıyor. Sınır kapılarında işlemlerin hızlanmasını sağlayan bu uygulama, belge sahibinin statüsünün ve yetkisinin uzaktan kolayca ayırt edilmesine imkan tanıyor. Bazı ülkelerin diplomatik belgelerinde tercih ettiği ve siyah gibi görünen kapakların ise aslında mavinin en koyu tonu olduğu belirtiliyor.

UKRAYNA VATANDAŞLARINA AB VATANDAŞLIĞI KOLAYLIĞI

Seyahat dünyasından aktarılan bir diğer gelişmeye göre, Ukrayna vatandaşlarının Avrupa’da en kolay hangi ülkelerden vatandaşlık alabileceğine dair veriler yayımlandı. Paylaşılan bilgilere göre Ukraynalılar, herhangi bir yatırım şartı aranmaksızın bazı Avrupa ülkelerinde doğrudan ve hızlı bir şekilde AB pasaportu alma hakkına sahip olabiliyor.