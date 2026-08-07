Türbülans tahmin platformu Turbli, 550 büyük havalimanı arasındaki 10 bin uçuş rotasını hava hareketlerinin şiddetini ölçen değerler üzerinden analiz etti. İnceleme sonucunda Güney Amerika ve Asya kıtasındaki uçuş rotaları en yüksek sarsıntı oranlarıyla listenin ilk sıralarında yer aldı.

İklim değişikliğinin atmosferik hava akımlarını değiştirmesi nedeniyle uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla rotalarda anlık düzenlemelere gidildiği bildirildi.

DÜNYANIN EN ÇOK TÜRBÜLANSLI İLK 10 UÇUŞ ROTASI HANGİSİ?

Araştırma sonuçlarına göre küresel ölçekte en fazla türbülansın kaydedildiği ilk 10 uçuş rotası şu şekilde:

Mendoza (Arjantin) – Santiago (Şili)

Xining (Çin) – Yinchuan (Çin)

Chengdu (Çin) – Xining (Çin)

Cordoba (Arjantin) – Santiago (Şili)

Santa Cruz (Bolivya) – Santiago (Şili)

Chengdu (Çin) – Lanzhou (Çin)

Mendoza (Arjantin) – Salta (Arjantin)

Chengdu (Çin) – Yinchuan (Çin)

Xining (Çin) – Lhasa (Çin)

Denver (ABD) – Jackson (ABD)

KITALARA VE MESAFELERE GÖRE EN RİSKLİ HATLAR HANGİLERİ?

Kıtalar bazında yapılan değerlendirmelerde kendi bölgelerinde en çok türbülans yaşanan rotalar belirlendi:

Kuzey Amerika: Denver (ABD) – Jackson (ABD)

Güney Amerika: Mendoza (Arjantin) – Santiago (Şili)

Avrupa: Nice (Fransa) – Cenevre (İsviçre)

Asya: Xining (Çin) – Yinchuan (Çin)

Afrika: Durban (Güney Afrika) – Johannesburg (Güney Afrika)

Okyanusya: Christchurch (Yeni Zelanda) – Wellington (Yeni Zelanda)

Uzun mesafeli uçuşlarda ise Cook Adaları’ndaki Avarua ile Avustralya’nın Sidney kenti arasındaki 4 bin 992 kilometrelik hat, en yüksek türbülans oranına sahip uzun menzilli rota oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRBÜLANS SIKLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Atmosfer bilimciler, küresel sıcaklık artışının ve jet akımlarındaki dalgalanmaların uçuş rotalarındaki sarsıntı frekansını doğrudan yükselttiğini vurguluyor. Rüzgar kesme kuvvetlerinin artması, özellikle dağlık alanların üzerindeki hava koridorlarında ani türbülans riskini tırmandırıyor.

Hava yolu şirketleri, yolcu güvenliğini korumak amacıyla anlık türbülans verilerini sistemlerine entegre ederek uçuş irtifalarını ve rotalarını canlı olarak güncelliyor.