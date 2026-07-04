Birbirinin üzerine binen iki üçgenden oluşan bu bayrak, dünyanın geri kalanının benimsediği geometrik kalıplara meydan okurken, sömürgeleştirmenin ve tarihsel standardizasyonun baskılarına direnerek bin yılı aşkın bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Nepal'in bu özgün sembolü, sadece geleneksel bir kültürel öge olmakla kalmayıp, aynı zamanda korunması amacıyla anayasal güvence altına alınmış coari ve hukuki bir belge niteliği taşıyor.

Tarihsel süreç incelendiğinde, dikdörtgen bayrak şeklinin yaygınlaşmasının bir tesadüf olmadığı görülüyor. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren ulusal kimliklerin pekişmesi ve denizcilik faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, gemi direklerinde daha verimli dalgalanan ve uzaktan tanınmayı kolaylaştıran dikdörtgen format küresel bir standart haline geldi.

TASARIM KÖKENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Hint alt kıtasındaki birçok ülke zamanla bu Batı modellerinden etkilenerek bayraklarını değiştirirken, Nepal, bir zamanlar Asya genelinde oldukça yaygın olan geleneksel üçgen flama stilini korumayı başardı.

Bayrağın iki üçgenden oluşan formunun yaygın inanışta Everest Dağı'nı temsil ettiği düşünülse de uzmanlar bu konuda kesin bir akademik fikir birliği bulunmadığını ve tasarımın kökeninin gizemini koruduğunu belirtiyor.Bayrağın tasarımında kullanılan koyu kırmızı ve koyu mavi renkler, yüzyıllardır Nepal sanatında ve dekorasyonunda popüler olan tonları yansıtıyor.

Flamanın merkezinde yer alan Güneş ve Ay sembolleri ise çok katmanlı anlamlar barındırıyor. Bu göksel simgeler, halk arasında ulusun gökyüzündeki yıldızlar kadar uzun ömürlü olacağına dair umudu ve barışı temsil ederken, tarihsel olarak da son 500 yıldır ülkeyi yöneten Rana ve Şah hanedanlarının gücüyle ilişkilendiriliyor.