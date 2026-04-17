Faroe Adaları’nı ziyaret edenler, dünyanın ilk su altı döner kavşağıyla karşılaşıyor. Aralık 2020’de hizmete açılan Eysturoy Tüneli içinde yer alan bu yapı, adalar arasındaki ulaşımı önemli ölçüde hızlandırdı.

Danimarka’ya bağlı, ancak 1948’den bu yana özerk yönetilen Faroe Adaları, zorlu hava koşulları nedeniyle gelişmiş bir tünel ağına sahip. Bölgede 17 kara tüneli ve 4 deniz altı tüneli bulunuyor. Eysturoy Tüneli ile başkent Torshavn ile Runavik arasındaki yolculuk süresi 1 saat 14 dakikadan 16 dakikaya kadar düştü.

'ADA OLDUĞUMUZU UNUTUYORUZ'

Visit Faroe Islands pazarlama müdürü Súsanna Sørensen, tünel ağının etkisini, "18 adadan oluşmamıza rağmen, (tüneller sayesinde) ada olduğumuz gerçeğine meydan okuduğumuzu sık sık şaka yollu söylüyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Eysturoy Tüneli yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel tasarımıyla da dikkat çekiyor. Döner kavşaktaki ışıklandırmalar, Kuzey Işıkları ve denizanalarını andıran görüntüler sunuyor.