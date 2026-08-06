San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaklaşık 5,7 kilometrekarelik bir alana kurulu Colma'da cenaze kortejleri, mezarlıklar ve anıt mezarlar günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Kentin resmi sloganı olan "Colma'da hayatta olmak harika" sözü de bu sıra dışı durumu mizahi bir şekilde yansıtıyor. İnsan mezarlıklarının yanı sıra kasabada evcil hayvanlar için ayrılmış ayrı bir mezarlık da bulunuyor.

SAN FRANCISCO'DAKİ MEZARLAR BURAYA TAŞINDI

19. yüzyılın sonlarında tarım arazileriyle kaplı olan Colma'nın kaderi, San Francisco'nun 1900'lü yılların başında şehir içinde yeni definleri yasaklamasıyla değişti. Hızla büyüyen kentte yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulması üzerine, eski mezarlıkların büyük bölümü boşaltıldı ve yüz binlerce kişinin naaşı Colma'ya nakledildi. Böylece kasaba zamanla bölgenin en büyük mezarlık merkezi haline geldi.

Bugün Colma'daki mezarlıklar yalnızca defin alanı olarak kullanılmıyor. Aralarında siyasetçiler, sanatçılar ve sporcuların da bulunduğu çok sayıda tanınmış kişinin mezarı her yıl binlerce ziyaretçiyi kasabaya çekiyor. Cenaze hizmetleri, mezar bakımı, anıt üretimi ve çiçekçilik gibi sektörler de yerel ekonominin önemli bölümünü oluşturuyor.

MEZARLIKLARLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Colma'da evler, yollar ve iş yerleri mezarlıklarla yan yana bulunuyor. Kasaba sakinleri için cenaze törenleri ve mezarlık ziyaretleri günlük yaşamın olağan görüntülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bugün yaklaşık 1,5 milyon kişinin mezarına ev sahipliği yapan Colma, "ölüler şehri" olarak anılmasına rağmen yaşamını sürdüren küçük bir yerleşim olmayı sürdürüyor. Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler ise kasabayı hem tarihi mezarlıkları hem de sıra dışı hikayesi nedeniyle ziyaret etmeye devam ediyor.