Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Sarıkaya yöresinde gerçekleştirilen bilimsel arazi çalışmalarında, baklagiller ailesine mensup yeni bir bitki türü tespit edildi. İlk örnekleri Mayıs 2021 tarihinde toplanan bu özel türe, bulunduğu coğrafyaya ithafen bilimsel olarak 'Vicia somaensis', Türkçe olarak ise 'Soma fiği' ismi verildi.

Açık leylak tonlarındaki narin çiçekleri ve tüysüz, küçük fasulyemsi meyveleriyle dikkat çeken bitki; Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, doktora öğrencileri Tuğkan Özdöl ve Aşkın Öykü Çimen ile fiğ türleri konusunda uzman olan Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen’in ortak araştırmaları sonucunda dünya bilim literatürüne tanıtıldı.

BİTKİYE İLK DEFA 2021 YILINDA RASTLANILDI

Keşif sürecinin perde arkasını paylaşan Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Soma ilçesinin Sarıkaya bölgesinde yürüttükleri saha incelemeleri sırasında bitkiye ilk kez 2021 yılında rastladıklarını belirtti. Sarıkaya bölgesinde bugüne kadar rastlamadığımız halk arasında fiğ olarak bilinen, bilimsel ismi Vicia olan bu cinsten bir bitki gözümüze çarptı ve bitkinin farklı olabileceğini düşündük diyen Yıldırım, “Yaptığımız literatür taramalarında, bitkinin günümüze kadar Vicia cinsi altında bulunan türler arasında yer almadığını fark ettik. Konu uzmanlarından Prof. Dr. Mehtap Tekşen ile irtibata geçtik ve beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla beraber bilimsel adıyla 'Vicia somaensis' ve Türkçe adı 'Soma fiği' olarak bilim dünyasına tanıtıldı" dedi.

"GENİŞ YAYILIM GÖSTERMİYOR"

Dünya genelinde yaklaşık 250 farklı fiğ türünün bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 'Soma fiği' ile birlikte Türkiye florasındaki kayıtlı tür sayısının 62’ye ulaştığını ifade etti. Bitkinin yeryüzünde yalnızca Sarıkaya yöresinde yetiştiğinin altını çizen Yıldırım, “Nokta endemiği denilen, sadece o bölgede bulunan endemik bir tür. Geniş yayılış göstermiyor” açıklamasında bulundu.

"KRİTİK DÜZEYDE TEHLİKE ALTINDA"

Bitkinin yaşam alanının konumu itibarıyla büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Yıldırım, türün yok olmaması için ivedilikle adım atılması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, “Soma, kömür yataklarının, maden işletmelerinin bulunduğu bir alan. Sarıkaya'da kömür yataklarının arasında saklı bir cennet şeklinde kalmış küçük bir alan. Bitkimizi bu alanda keşfettik” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA SADECE BURADA BULUNUYOR”

Yıldırım, “Yaklaşık 1200 metrekarelik bir alanda yayılış gösteren, 250-300 civarında köke sahip, dünyada sadece burada bulunuyor ve gerçekten de kritik düzeyde tehlike altında. Maden yatağının Sarıkaya bölgesine doğru ilerlemesi durumunda maalesef bu bitkimizin yok olacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda koruma çalışmalarının da hızla başlatılması gerektiğini düşünmekteyim" diye konuştu.