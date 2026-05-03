İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, dışarıdan bakıldığında sıradan görünen devasa hangarlar, aslında ülkenin en sıra dışı banka kasalarına ev sahipliği yapıyor. Bu "peynir katedrallerinde", her biri birer servet değerinde olan yüz binlerce tekerlek Parmigiano Reggiano (Parmezan), tozlu raflarda sessizce olgunlaşırken İtalya ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor.

PEYNİRİ TEMİNAT OLARAK KABUL EDEN BANKA

Dünyanın en sıkı denetlenen gıdalarından biri olan Parmigiano Reggiano, sadece süt, tuz ve maya kullanılarak üretiliyor. Ancak bu basit içerik, en az 12 ay süren (bazıları 40 aya kadar çıkıyor) sabırlı bir bekleme süreciyle birleştiğinde ortaya devasa bir finansal değer çıkıyor. Bu uzun olgunlaşma süreci, üreticiler için ciddi bir nakit darboğazı anlamına geliyor; çünkü ineklerin yemi ve personel maaşları her ay ödenirken, peynirin geliri bir yıldan önce kasaya girmiyor.

CNN’in haberine göre; İtalyan Credem Bank, yüzyılı aşkın bir süredir bu finansal boşluğu kapatmak için dünyada eşi benzeri az görülen bir yöntem uyguluyor: Peyniri teminat olarak kabul etmek. Bankanın peynir deposu biriminin başında bulunan Giancarlo Ravanetti, her yıl yaklaşık 2,3 milyon tekerlek peyniri işlediklerini ve kasalarında şu an 325 milyon Euro (yaklaşık 382 milyon dolar) değerinde 500 bin tekerlek Parmigiano Reggiano bulunduğunu belirtiyor. Banka, peynirleri rehin alarak üreticilere nakit akışı sağlıyor ve bugüne kadar bu kredilerden tek bir Euro bile kaybetmediğini vurguluyor.

DİJİTAL PASAPORT VE ÇEKÇ TESTİ

Depoya giren her bir peynir tekerleği, üretim tarihi ve menşei gibi bilgilerin yer aldığı dijital bir "pasaport" ile sisteme kaydediliyor. Isı ve nemin milimetrik olarak kontrol edildiği mahzenlerde 12 ayı dolduran peynirler, uzmanlar tarafından "çekiç testi"ne tabi tutuluyor. Peynire küçük bir çekiçle vurulup çıkan ses dinleniyor; eğer ses kusursuzsa üzerine o meşhur mühür basılıyor. Bu mühür, banka için "garanti", tüketici içinse "kalite" anlamına geliyor.

MAİYET KRİZİ VE KÜRESEL TALEP

Sektör son yıllarda ciddi bir maliyet baskısı altında. Granterre Grubu'ndan Paolo Ganzerli, enerji, lojistik ve yem fiyatlarındaki artışın "zanaat işi" olan bu üretimi zorladığını belirtiyor. Ancak buna rağmen, 2025 yılı tarihi bir eşik oldu: İhracat ilk kez toplam satışların yarısını aşarak %50,5’e ulaştı. İtalyanlar artan fiyatlar nedeniyle daha az peynir tüketirken; İngiltere, Kanada ve İspanya gibi ülkelerde talep rekor seviyelerde artış gösterdi.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ VE PEYNİR TURİZMİ

Sektör, geleneği teknolojiyle birleştiriyor. Artık Blockchain teknolojisi sayesinde peynirler üreticinin kendi deposundayken bile dijital olarak bankaya rehin verilebiliyor. Ayrıca peynir turizmine yapılan yatırımlarla, yıllık 85 bin olan ziyaretçi sayısının 2029’a kadar 300 bine çıkarılması hedefleniyor.

Doğal olarak laktozsuz olması, yüksek protein oranı ve hiçbir katkı maddesi içermemesi, Parmigiano Reggiano’yu modern dünyada bir "süper gıda" konumuna yükseltti. Ancak artan gümrük vergileri ve lojistik sorunlar, özellikle ABD pazarında belirsizlik yaratmaya devam ediyor.