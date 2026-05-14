Ülkenin kuzeybatısındaki Maracaibo Gölü çevresinde meydana gelen doğa olayı, özellikle Catatumbo Nehri’nin göle döküldüğü bölgede yoğunlaşıyor. Bazı gecelerde saatler boyunca devam eden yıldırımların dakikada onlarca kez görülebildiği belirtiliyor.

GÖKYÜZÜ SAATLERCE AYDINLANIYOR

Uzmanlara göre bölgede sıcak ve nemli hava kütlelerinin And Dağları’ndan gelen soğuk hava ile çarpışması, yoğun elektrik yükü oluşturuyor. Bu durum ise neredeyse her gece tekrarlayan dev fırtına sistemlerini ortaya çıkarıyor.

Bazı dönemlerde yıldırımların gece boyunca 10 saate kadar sürdüğü belirtiliyor. Bölge halkı ise bu doğa olayını yüzyıllardır gözlemliyor.

UZAYDAN BİLE GÖRÜLEBİLİYOR

Catatumbo yıldırımları o kadar yoğun yaşanıyor ki oluşan ışık zaman zaman yüzlerce kilometre uzaklıktan görülebiliyor. Bilim insanları, güçlü elektrik boşalmalarının uzaydan çekilen görüntülerde bile fark edildiğini belirtiyor.

Bölge geçmişte denizciler için doğal deniz feneri olarak da kullanıldı. Sürekli oluşan ışık parlamaları nedeniyle olay halk arasında 'sonsuz fırtına' olarak anılıyor.

GUINNESS REKORU KIRDI

NASA verilerine göre bölgede kilometrekare başına düşen yıldırım sayısı dünyanın diğer noktalarına göre çok daha yüksek seviyeye ulaşıyor. Bu nedenle Maracaibo Gölü, Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en yoğun yıldırım aktivitesine sahip yeri” olarak girdi.

Bilim insanları, Catatumbo yıldırımlarının atmosfer ve iklim araştırmaları açısından da önemli doğal laboratuvarlardan biri olduğunu belirtiyor.