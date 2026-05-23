Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından yürütülen 1 milyar euro (6 milyar R$) bütçeli dev projede metal iskelet şekillenmeye başladı. Geleneksel beton veya cam cephe yapısı yerine, karmaşık bir çelik kablo ağıyla havada süzülüyormuş izlenimi veren ve bitkilerle donatılmış dört dev halkadan oluşan asma bahçe sistemi, spor mimarisinde yeni bir dönemi başlattı. Sırbistan hükümeti tarafından finanse edilen projenin 2026 yılının sonuna kadar eksiksiz tamamlanması hedefleniyor.

HAVADA SÜZÜLEN DÖRT DEV ASMA BAHÇE HALKASI

Mühendislik sınırlarını zorlayan stadyum, toplam 76 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak ve her terasında gerçek ağaç ile çalıların yer alacağı dikey bir botanik mimariye sahip olacak. Teraslar geleneksel taşıyıcı direkler yerine, yapının etrafında havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlayan karmaşık bir çelik kablo askı sistemiyle taşınacak.

Bu tasarım, çelik yapının kendi ağırlığının yanı sıra tonlarca toprak, sulama suyu ve zamanla büyüyecek bitkilerin ağırlığını da hesaba katan ekstrem statik hesaplamalar gerektiriyor. Geleneksel stadyum maliyetlerini katlayan bu karmaşık mühendislik çözümü, spor arenasını gezegenin ilk canlı bahçe stadyumuna dönüştürecek.

FIFA DÜNYA KUPASI VE UEFA STANDARTLARINA SAHİP TEK ARENA

İnşaat süreci Balkanlar'da Çin'in mühendislik ihracat stratejisinin en büyük halkalarından birini oluştururken, projenin ana yükleniciliğini Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) üstleniyor. 2013 yılından bu yana yer seçimi ve maliyet tartışmalarıyla geçen on yıllık sürecin ardından Belgrad'ın Surčin banliyösünde yükselen arena, Sırp futbolunun da uluslararası vizyonunu değiştirecek.

Tamamlandığında Sırbistan'da hem FIFA Dünya Kupası hem de UEFA kıta müsabakalarının katı standartlarını aynı anda karşılayan tek arena unvanını alacak. 52 bin koltuklu stadyum, Sırbistan milli futbol takımının kalıcı evi olmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin ileri aşamalarına ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacak.