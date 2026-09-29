Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), dünya genelinde fabrikalarda çalışan endüstriyel robot sayısının 5 milyonu aştığını açıkladı. Frankfurt merkezli ve yaklaşık 30 yıldır sektörü takip eden IFR'nin geçen hafta yayımladığı Dünya Robotik Raporu'na göre, aktif endüstriyel robot sayısı geçen yıl yüzde 9 artışla 5,08 milyona yükseldi.

30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

IFR Başkanı Jane Heffner, endüstriyel otomasyonun hız kazandığını belirterek, dünya genelindeki fabrikalarda çalışan robot sayısının yedi yıl öncesine kıyasla iki katından fazla olduğunu söyledi. Heffner, büyümenin en güçlü şekilde Asya'da yaşandığını, ardından Amerika kıtasının geldiğini ve Avrupa'nın ise daha yavaş ilerlediğini ifade etti.

AVRUPA'DA BÜYÜME YAVAŞLADI

Rapor, Avrupa'daki yavaş büyümenin robot kullanımına da yansıdığını gösterdi. Avrupa Birliği'nde (AB) çalışan endüstriyel robot sayısı 2025'te ilk kez 700 bini aşarak 712 bine ulaştı. Bu rakam, Avrupa'daki aktif robotların yüzde 84'üne karşılık geliyor.

IFR verilerine göre, AB'nin imalat sektöründeki robot stoku 2015'te 390 binden 712 bine çıkarak yüzde 80'den fazla arttı. Ancak yeni kurulumlarda büyüme şimdilik duraklama yaşadı.

AB genelinde yeni robot kurulumları 2025'te yüzde 11 azalarak 60 bin 500'e geriledi. Birliğin son beş yıl boyunca yıllık bileşik büyüme oranı ise yüzde 3 seviyesinde kaldı.

ALMANYA LİDER AMA GERİLEDİ

Almanya, AB'deki robot kurulumlarının yüzde 41'ini gerçekleştirerek en büyük Avrupa pazarı olmaya devam etti. Ancak ülkede kurulan robot sayısı yüzde 8 azalışla 25 binin altına düştü.

Otomotiv sektörü, robotların en büyük müşterisi olmaya devam ediyor. Ancak sektörün yaşadığı daralma, robot yatırımlarını da olumsuz etkiledi.

İtalya, Fransa ve İspanya'da ise 4 bin 300 ile 7 bin 800 arasında robot kurulumu yapıldı. Üç ülkede de kurulumlar çift haneli düşüş gösterdi.

ÇİN VE ABD ÖNE ÇIKTI

Avrupa'da büyüme yavaşlarken, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öne çıktı. Çin, 354 bin robot kurulumuyla liderliğini pekiştirdi. Yüzde 20'lik artışla Çin, dünyadaki yeni robot kurulumlarının yüzde 59'unu gerçekleştirdi.

ABD ise yaklaşık 38 bin 500 robot kurulumu ve yüzde 12'lik büyümeyle Japonya'yı geride bırakarak dünyanın ikinci büyük robot pazarı oldu.

Dünyadaki yıllık endüstriyel robot kurulumları da yüzde 11 artarak ilk kez 600 bini aştı ve 603 bin adede ulaştı. Bu artış, fabrikalarda robot kullanımının hızla yaygınlaştığını ortaya koydu.

Öte yandan, Boston Dynamics'in halka arz planından vazgeçmesi ve Çin'de düzenleyicilerin insansı robot şirketlerinin halka arzına temkinli yaklaşması, pratikte kullanılan endüstriyel robotlarla dikkat çeken insansı robotlar arasındaki farkın büyüdüğünü gösteriyor.