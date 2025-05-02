Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre, küresel gıda fiyatlarını izleyen Gıda Fiyat Endeksi (FFPI), Nisan 2025’te bir önceki aya oanla yüzde 1 artarak ortalama 128,3 puana yükseldi. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 7,6 arttı.

FAO’nun açıklamasında, tahıl, süt ve et fiyat endekslerindeki yükselişlerin, şeker ve bitkisel yağlardaki düşüşten daha etkili olduğu belirtildi. Buna göre, FAO Tahıl Fiyat Endeksi Nisan ayında 111,0 puanla bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı ancak geçen yıla göre yüzde 0,5’lik bir düşüş yaşandı. Artış, buğday dahil tüm büyük tahıllarda görülen fiyat yükselişinden kaynaklandı. Buğday fiyatları; Rusya’daki ihracat kısıtlamaları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve büyük ihracatçılardaki istikrarla birlikte marjinal şekilde arttı. Ancak küresel ticaret politikaları ve ekonomik belirsizlik bu artışı sınırladı.

Bitkisel yağ fiyat endeksi ise Nisan’da yüzde 2,3 düşüşle 158,0 puana gerileyerek düşüş trendini sürdürdü. Buna karşın, geçen yılın aynı dönemine göre hala yüzde 20’nin üzerinde daha yüksek seviyede.

Et fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,2 ve yıllık yüzde 4,3’lük artışla 121,6 puan oldu. Süt ürünleri fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,4 artarak 152,1 puana yükseldi ve yıllık bazda yüzde 22,9 oranında ciddi bir artış kaydetti.

Diğer yandan, şeker fiyat endeksi Nisan ayında üst üste ikinci kez düşüş göstererek 112,8 puana indi. Bu, mart ayına göre yüzde 3,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

Genel tabloya bakıldığında, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi sürse de, Nisan 2025 itibarıyla endeks hâlâ Mart 2022'deki rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 20 altında seyrediyor. FAO, küresel piyasalardaki ekonomik gelişmelerin ve arz-talep dengesizliklerinin gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları belirlemeye devam ettiğini vurguladı.