ABD'de gizliliği kaldırılan yeni UFO dosyaları, son bir yıl içinde ülkenin çok gizli askeri üsleri üzerinde saatte yaklaşık 2.900 kilometre hıza ulaşan gizemli siyah üçgen cisimlerin görüldüğünü ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin şeffaflık adımları kapsamında açıklanan belgeler, dikişsiz yüzeye sahip ve herhangi bir motor sesi veya egzoz izi bırakmayan bu cisimlerin ABD askeri yetkilileri arasında ciddi ulusal güvenlik endişelerine yol açtığını gösteriyor.

Gözlemlenen üçgen cisimler, termal kameralarla incelendiğinde sıradan uçak veya İHA'ların aksine yüzeylerinin her noktasında eşit bir ısı dağılımı sergiledi.

Belgelerde cisimlerin belirgin bir kanat, motor girişi veya kokpit tasarımı barındırmadığı, dikişsiz ve pürüzsüz bir dış yapıya sahip olduğu bilgisine yer verildi.

DÜNYADAKİ HİÇBİR ÜLKEDE YOK

ABD yetkilileri bu araçların Amerikan envanterine ait olmadığını kesin bir dille belirtirken, dünyadaki hiçbir ülkenin de henüz bu düzeyde bir teknolojiye sahip olmadığı vurgulanıyor.

Yayınlanan kapsamlı dosyalarda yalnızca hava olayları değil, paranormal iddialarla tanınan Utah'taki ünlü Skinwalker Çiftliği'ne ait kayıtlar da yer aldı.

Hükümetin 2010 yılında bölgedeki görgü tanıklarının "şekil değiştiren yaratık" iddiaları üzerine tel örgülerden kıl ve saç örnekleri toplayarak DNA analizine tabi tuttuğu belgelendi.

Son açıklanan dosya dalgası genel olarak tanımlanamayan gelişmiş hava araçlarını ve sıradışı vakaları belgelese de yetkililer henüz dünya dışı yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt elde edilmediğini ifade ediyor.