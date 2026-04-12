Mısır ile Sudan arasında bulunan ve 'sahipsiz topraklar' olarak bilinen Bir Tawil, günümüz sınır tartışmalarının en sıra dışı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika’nın yakıcı çöl kuşağında yer alan ve yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Bir Tawil, dünyada 'sahipsiz toprak' olarak anılan ender bölgelerden biri. Mısır ile Sudan arasında kalan bu arazi, dikkat çekici bir şekilde her iki ülke tarafından da resmi olarak sahiplenilmiyor.

Bu sıra dışı durumun temelinde, 19. ve 20. yüzyılda çizilen iki farklı sınır haritası bulunuyor. 1899 yılında belirlenen siyasi sınır ile 1902’de oluşturulan idari sınır birbiriyle çelişince, her iki ülke de daha değerli olan başka bir bölgeyi talep ediyor. Bu nedenle Bir Tawil, adeta arada kalmış bir toprak parçası haline geliyor.

Bölgenin sahipsiz kalmasının bir diğer nedeni ise yaşam koşullarının son derece zorlu olması. Yaz aylarında sıcaklıkların 45 dereceyi bulabildiği bu kurak çöl, kalıcı yerleşim için neredeyse elverişsiz. Resmi olarak nüfus bulunmazken, zaman zaman göçebe kabilelerin bölgeden geçtiği biliniyor.

BAĞIMSIZLIK İLAN ETMEK İSTEYENLER BİLE OLDU

Zaman içinde bazı kişiler bu boşluğu fırsata çevirmek istedi. Hatta 2014 yılında bir Amerikalı, bölgeyi kendi ülkesi ilan edip 'kral' olduğunu duyurdu. Ancak bu girişim de dahil olmak üzere hiçbir iddia uluslararası alanda kabul görmedi.

Bugün hâlâ hiçbir devlete ait olmayan Bir Tawil, modern dünyada sınırların ne kadar karmaşık sonuçlar doğurabileceğini gösteren en ilginç örneklerden biri olarak görülüyor.