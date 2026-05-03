100.000 dolar (yaklaşık 4,5 milyon TL) ödül havuzuna sahip olan organizasyon, 100'ü aşkın ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Turnuvanın final aşamasında, her ülkeyi temsil eden 128 aday yer alacak.

MİKROSKOBİK "YARIŞ" PARKURU

Bilimsel bir metodoloji ile kurgulanan yarışmada katılımcılardan alınan örnekler, özel olarak tasarlanmış mikroakışkan sistemlere yerleştirilecek. Hücrelerin mikroskobik bir mesafeyi kat etme hızları üzerinden "yarış" gerçekleştirilecek.

KATILIMCI SÜRECİ VE YAYIN FORMATI

Adayların etkinlik için San Francisco’ya şahsen gitmesine gerek bulunmuyor; katılımcılara gönderilen örnek toplama kitleri, gerekli prosedürlerin ardından Kaliforniya'daki bir laboratuvara ulaştırılıyor.

Hücrelerin hareketleri, güçlü mikroskoplar aracılığıyla canlı olarak ekranlara yansıtılacak. İzleyicilere, spor müsabakalarında olduğu gibi istatistikler, sonuç tabloları ve katılımcıların biyobelirteçleri sunulacak.

AMAÇ ÜREME SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK

Projenin kurucu ortaklarından Shane Fan, etkinliğin eğlence odaklı bir formatta görünmesine karşın temel amacın ciddi bir toplumsal soruna odaklanmak olduğunu ifade ediyor. Son yıllarda küresel ölçekte azalan sperm sayıları ve erkek üreme sağlığındaki düşüş, projenin ana çıkış noktasını oluşturuyor.