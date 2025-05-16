Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı yeni kararlar 2 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girdi. Yeni kararlara göre, uçak indikten ve apronda park için ilerlemeye başlarken ayağa kalkmak yasak.

ÖNCEKİ GİTTİKTEN SONRA

Kalkmak için ilk olarak emniyet kemer sinyallerinin sönmesi beklenecek. Ayrıca birbirini itmek ve sıkıştırmak da yasak. Uçak indikten ve kemerler söndükten sonra bile herkes, ondan öncekiler kalkıp eşyalarını aldıktan, koridoru boşalttıktan sonra ayağa kalkabilecek. Aksi halde, bunlar "uçuş kurallarına aykırı hareket eden yolcu" olarak değerlendirilecek. Bunu yapanlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek ve onlara para cezası uygulanacak.

THY’NİN ANONSLARI DEĞİŞTİ

THY uygulamayı ilk başlatan havayolu olurken, kabin ekipleri buna göre uyarıldı ve "emniyet kemeri kuralına aykırı harekete ceza verilmesi" gerektiği belirtildi. THY uçaklarında artık, yolculara sadece sıra kendilerine geldiğinde ayağa kalkmaları ve koridora girmeleri gerektiği yönünde anonslar yapılıyor.