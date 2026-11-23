Himalaya ülkesi Bhutan, yaydığından 3 kat daha fazla karbondioksit emerek dünyanın tek karbon negatif ülkesi oldu. Sıkı çevre yasaları ve geniş orman örtüsü sayesinde ülke, atmosfere saldığı sera gazından çok daha fazlasını her yıl geri kazanıyor.

ANAYASAYLA GELEN ORMAN ZORUNLULUĞU

Bhutan'da çevre koruma politikaları anayasal düzeyde güvence altına alınıyor. Ülke anayasası, toprakların en az yüzde 60'ının her koşulda ormanlarla kaplı kalmasını zorunlu kılıyor. Bu yasal zorunluluğun da ötesine geçen Bhutan, güncel olarak yüzde 71'lik bir orman örtüsü oranına ulaşmış durumda.

9 MİLYON TON KARBONDİOKSİT SESSİZCE YUTULUYOR

Ülkenin geniş ve sık ormanları, her yıl yaklaşık 9 milyon ton karbondioksit gazını emerek atmosferden temizliyor. Sanayileşmenin ve fosil yakıt tüketiminin oldukça düşük olduğu ülkede, yıllık toplam karbon salımı ise 2,5 milyon tonun altında kalıyor. Bu denge, Bhutan'ı ürettiğinden çok daha fazla karbonu yutan bir doğal filtre haline getiriyor.

DÜNYANIN TEK KARBON NEGATİF ÜLKESİ NASIL OLUNDU?

Pek çok ülke karbon salımlarını sıfırlamaya (karbon nötr) çalışırken, Bhutan bu eşiği aşarak "karbon negatif" unvanını alan dünyadaki tek ülke konumunda bulunuyor. Ülke, kendi sınırları içinde ürettiği sera gazının neredeyse üç katını doğası sayesinde geri emerek küresel ısınmaya karşı pozitif bir katkı sunuyor.

BU COĞRAFİ VE YASAL DURUM NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Bhutan'ın karbon negatif statüsü, sanayi, enerji ve ulaşım politikalarının da çevre merkezli planlanmasıyla korunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle de hidroelektrik enerjisine yatırım yapan ülke, hem kendi enerji ihtiyacını karşılıyor hem de komşu ülkelere temiz enerji ihraç ederek bölgesel karbon salımının azalmasına destek oluyor.