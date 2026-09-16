İsviçre, yenilenebilir enerji sektöründe ezber bozan bir mühendislik projesine imza attı.

Ülkenin dağlık bölgesindeki Bourg-Saint-Pierre belediyesinde yer alan Lac des Toules yapay gölü üzerinde kurulan güneş enerjisi santrali, su seviyesindeki aşırı dalgalanmalara uyum sağlayan özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

İsviçreli enerji şirketi Romande Energie tarafından hayata geçirilen bu yüksek irtifa projesi, zorlu dağ ikliminde yüzer güneş enerjisinin uygulanabilirliğini kanıtlayarak küresel düzeyde büyük bir başarıya ulaştı.

HEM SUDA YÜZÜYOR HEM GÖL TABANINA OTURUYOR

Yıl boyunca su seviyesinin sürekli değiştiği rezervuarda kurulum yapmak oldukça zorlu bir süreçti. Bu engeli aşmak adına platform, kıyıya sabitlenmiş 1.000 adet özel şamandıra üzerine inşa edildi.

Bu esnek mimari sayesinde:

Su Yükseldiğinde: Santral su seviyesiyle birlikte dikey olarak yukarı çıkıyor.

Su Çekildiğinde: Yapı zarar görmeden doğrudan gölün tabanına oturuyor ve su seviyesi tekrar yükselene kadar dipte sabit kalıyor.

Poralu Marine raporuna göre bu özel tasarım, benzer irtifadaki projeler arasında "dünyada bir ilk" niteliği taşıyor.

ÇİFT TARAFLI PANELLERLE MAKSİMUM ENERJİ ÜRETİMİ

Yaklaşık 2.240 metrekarelik bir alanı kaplayan tesiste, iki taraftan da elektrik üretebilen 1.400 adet çift taraflı (bifacial) güneş paneli yer alıyor.

Paneller hem doğrudan güneş ışınlarını hem de etraftan ve su yüzeyinden yansıyan radyasyonu enerjiye dönüştürüyor. Tesisin yılda yaklaşık 23 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi hedefleniyor.

ZORLU İKLİM ŞARTLARINA MEYDAN OKUYOR

İlk olarak Aralık 2019'da faaliyete geçen pilot tesis, 1.810 metre yükseklikteki dondurucu ve sert dağ koşulları dikkate alınarak geliştirildi. Kurulum şu zorlu şartlarla başa çıkabilecek sağlamlıkta:

-30ºC’ye kadar düşen dondurucu sıcaklıklar

Saatte 120 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlar

Yoğun kar birikimi ve kış aylarında 60 santimetreye ulaşan buz tabakası