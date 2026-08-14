Küresel konut piyasasında yaşanan değişim verilerle belgelendi. Dolar bazındaki kira artışlarında İstanbul rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Küresel ölçekte yapılan araştırmaya göre İstanbul, son beş yılda dolar bazında yaşanan yüzde 178,5'lik yükselişle dünyada kiraların en çok arttığı şehir oldu. Bu artış oranıyla İstanbul; Buenos Aires, Riyad ve New York gibi metropolleri geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti.

DÜNYADA KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI ŞEHİRLER HANGİLERİ OLDU?

Son beş yılda dolar bazında kiraların en fazla yükseldiği 12 küresel metropol ve artış oranları şu şekilde sıralandı:

1. İstanbul: %178,5

2. Buenos Aires: %118,3

3. Riyad: %116,5

4. Mexico City: %74,4

5. Lizbon: %72,3

6. Edinburgh: %60,4

7. Madrid: %59,1

8. Singapur: %55,4

9. Dubai: %53,9

10. Barselona: %47,3

11. Londra: %42,1

12. New York: %38,6

ARTIŞ ORANLARI VE METROPOL VERİLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Açıklanan veriler, son beş yıllık süreçte dolar bazında kira artışlarının gelişmekte olan metropollerde ve finans merkezlerinde tavan yaptığını ortaya koydu. Zirvede yer alan İstanbul, yüzde 178,5'lik oranla en yakın takipçisi Buenos Aires'e yaklaşık 60 puan fark attı.

New York ve Londra gibi küresel finans merkezleri yüksek taban fiyatlarına rağmen listenin son sıralarında kalırken; turizm talebi, enflasyonist baskılar, göç hareketleri ve konut arzı yetersizliği gibi faktörler metropollerdeki kira artış hızını doğrudan belirledi.