Dijital sistemlere bağımlılığın artması ve kritik altyapılarda yaşanabilecek olası kesintiler, bireysel afet hazırlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle elektrik, iletişim ve ulaşım ağlarının devre dışı kalabileceği senaryolar, vatandaşları günlük ihtiyaçlarını önceden temin etmeye yöneltti.

Bu kapsamda içme suyu, uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdalar, piller, telsizler, jeneratörler ve su arıtma filtreleri en fazla ilgi gören ürünler arasına girdi.

BİR ŞİRKETİN SATIŞLARI KISA SÜREDE YÜZDE 450 ARTTI

Acil durum ve hayatta kalma ekipmanları satan ABD merkezli Survival Frog'un kurucusu Byron Walker, şirketin satışlarında yaşanan yükselişin boyutunu açıkladı.

Walker'ın Axios'a verdiği bilgilere göre, 27 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında şirketin satışları önceki haftalara kıyasla yüzde 450 arttı. Sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerin de benzer bir taleple karşılaştığını belirten Walker, alışveriş yapanlar arasında ilk kez bu ürünlere yönelen müşterilerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Şirketin satış listesinde uzun ömürlü gıdalar ve konserve ürünler öne çıkarken güneş enerjisiyle çalışan jeneratörler, telsizler, pil paketleri ve su filtreleri de yoğun talep görüyor. Geleneksel market alışverişlerinde de pirinç, su ve konserve gibi uzun süre saklanabilen ürünlere yönelimin arttığı aktarılıyor.

AFET HAZIRLIĞI YERİNİ DAHA KAPSAMLI SENARYOLARA BIRAKIYOR

Greenwich Üniversitesi akademisyenlerinden Michael Mills, insanların toplumsal düzene duyduğu güvenin azalmasının hazırlık alışkanlıklarını etkilediğini belirtti.

Mills'e göre geçmişte deprem, sel veya kısa süreli elektrik kesintisi gibi belirli afetlere yönelik yapılan hazırlıklar, artık çok daha geniş çaplı kriz ihtimallerini kapsıyor. Uzun süreli altyapı kesintileri ve toplumsal düzenin aksaması gibi senaryolar, bireylerin hazırlık anlayışını değiştiriyor.

İnternette "Kıyamet Kraliçesi" adıyla tanınan ve afet hazırlıkları konusunda danışmanlık yapan Krystal da bu değişimin sosyal medyaya yansıdığını söyledi. Krystal, içeriklerine yönelik etkileşimin son dönemde iki katından fazla arttığını belirterek geçmişte bu tür hazırlıklara mesafeli yaklaşan ailelerin bile artık temel ihtiyaçlarını önceden temin etmeye başladığını ifade etti.

AVRUPA'DAN HANELERE ÜÇ GÜNLÜK STOK ÇAĞRISI

Acil durum ürünlerine yönelik talebin artmasında kamu kurumlarının hazırlık tavsiyelerinin de etkili olduğu belirtiliyor. İngiltere ve Avrupa Birliği'nin vatandaşlara en az üç gün yetecek temel ihtiyaç malzemelerini evlerinde bulundurmaları yönündeki çağrıları, bu alandaki ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Walker ayrıca Pentagon'un, sivil altyapının işlevini yitirmesi ihtimaline karşı askerî tesislerin en az 90 gün boyunca faaliyetlerini sürdürebilmesini hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını aktardı. Bu planın ABD'de uzun süreli elektrik kesintisi yaşanabileceğine ilişkin endişeleri de beslediği ifade ediliyor.

JD VANCE'E SIĞINAK VE GIDA STOĞU SORULARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Fox News'e verdiği röportajda çevresindeki kişilerin olası bir felakete karşı sığınak inşa etmek veya yiyecek ve su depolamak gerekip gerekmediğini kendisine sorduğunu anlattı.

Yakın zamanda büyük çaplı bir kriz beklemediğini belirten Vance, bu tür hazırlıklara ihtiyaç olmadığını savundu. Ancak sosyal medyada "Kıyamet Kraliçesi" olarak bilinen Krystal, bu değerlendirmeye katılmadı.

Krystal, insanları korkutmayı amaçlamadığını vurgulayarak olası krizlere karşı önceden hazırlık yapmanın panik ve belirsizlik duygusunu azaltabileceğini dile getirdi.