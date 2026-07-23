Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni kurulacak partiyle siyasi mücadelesini sürdüreceğini açıklamasına Avrupa’dan destek mesajları geldi. Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yer alan Avrupa Demokrat Partisi, Özgür Özel’e destek açıklaması yaptı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlara yer verildi:

‘ÇARPICI BİR ADIM’

“Bu çarpıcı adım, CHP’nin seçilmiş yönetiminin yargı eliyle görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi. Bu durum, Ekrem İmamoğlu’nun hapsedilmesiyle hedef alınmaya devam edilen muhalefete ve demokratik çoğulculuğa yönelik bir başka ağır saldırı niteliğindedir.

Avrupa Demokrat Partisi; Özgür Özel’e, Ekrem İmamoğlu’na, yeni partiye ve her şeyden önce Türk halkına en içten dileklerini iletiyor. Dileriz ki bu yeni başlangıç, Türkiye’nin, Erdoğan’ın özgürlükler üzerindeki baskısı ve demokrasi yerine kişisel iktidarı tercih eden korkak liderlerin suç ortaklığıyla şekillenen karanlık bir dönemden çıkmasına vesile olur. Tarih, herkesin nerede durduğunu hatırlayacak.”

YENİ PARTİ TEBRİĞİ

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak, Özel’i ve yol arkadaşlarının yeni parti nedeniyle tebrik etti. Açıklamada, tüm baskılara rağmen demokratik muhalefetin mücadelesini kararlılıkla sürdürmesinin saygı ve dayanışmayı hak ettiği vurgulandı. SPD, Türkiye’deki tüm demokratların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Avrupa Demokrat Partisi, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’in fotoğrafı ve Türkçe “Bol şans Özgür!” ifadelerine yer aldı.

ÖZEL’İN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI DÜNYA BASININDA

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel’in yeni parti kuracağını açıklaması, dünya basınında da geniş yer aldı. Basın, Özel’in hamlesini, “Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin habercisi” olarak değerlendirdi.

İngiliz Financial Times (FT): 2 Türk muhalefet lideri Erdoğan’a meydan okumak için yeni bir parti kuruyor” başlığıyla yayımladı. Gazete, Özel’in girişimini, “Türkiye siyasetini yeniden şekillendirebilecek cesur bir hamle” olarak tanımladı. FT, Özel’in henüz adı açıklanmayan partisinin AKP’nin önünde göründüğünü yazdı.

Reuters: “Türkiye’nin muhalefet lideri, Erdoğan’a meydan okumak için yeni parti kuracak” başlıklı haberinde, Özel’in yeni parti kararını, “Erdoğan’ın rakiplerinin karşı karşıya olduğu zorlukları derinleştiren bir siyasi bölünme” olarak niteledi.

Associated Press (AP): Ajans, konuşmasına geniş yer verdiği Özel’in yeni partiyi “Türkiye’yi yönetme yürüyüşünün kararlı adımları” olarak tanımladığını aktardı.

Deutsche Welle: “CHP’de tarihi bir kopuş” olarak yansıttığı haberinde Özel’in konuşmasında kullandığı “yeni bir başlangıç umudunu taşıyoruz” ifadesini öne çıkardı.

Der Spiegel: Kapağında “Türk muhalefet politikacısı Özel yeni bir parti kurdu” başlığını kullandı. Dergi, kapakta ayrıca “Türkiye’de demokrasi için yeni bir umut” manşetine de yer verdi.