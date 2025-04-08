38 üyesi olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) 13 ülkede enerji enflasyonu yıllık bazda negatif bölgede yer alırken, Türkiye’de ise bitmek bilmeyen enerji zamlarına geçen hafta elektrik ve doğalgaz eklendi.

DEVAMI GELEBİLİR

OECD’de yıllık enerji enflasyonu şubatta yüzde 3.6’ya gerilerken, Türkiye’deki enflasyon ise yüzde 40.2’ye ulaştı. Böylece Türkiye enerji fiyatlarındaki artışta, Kosta Rika, Estonya, Kolombiya gibi gelişmekte olan ülkelerin de bulunduğu OECD’yi 11’e katladı. Türkiye’nin ardından en yüksek enerji enflasyonunun yüzde 16.9 ile Şili’de ve yüzde 9 ile İspanya’da görülmesi, Türkiye’nin dünyadan ne kadar olumsuz ayrıştığını gözler önüne serdi. Türkiye’de ise bu ay elektrik ve doğalgaza yapılan zamların devamının gelebileceğine ilişkin kulis bilgileri paylaşılmaya devam ediyor.

Enerji zamlarının bir diğer örneğini akaryakıt fiyatları oluşturuyor. Brent petrolün varil fiyatının bu yıl yüzde 13.7 gerileyerek 64 dolara inmesine rağmen Türkiye’de hatalı politikaların sonucu olarak benzin yüzde 6.3, motorinin ise yüzde 4.8 oranında zamlandı.

Milyonlar için evini ısıtmak hâlâ büyük bir problem

Vatandaşın ve şirketlerin doğalgaz faturası da zamlanmaya devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca kişi için evini ısıtabilmek bile lüks oldu. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Türkiye'de her 5 haneden biri (yüzde 19.5) evini yeterince ısıtamıyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasında yüzde 10.6 oldu. Üstelik Türkiye'de evini ısıtamayanların oranı, Romanya ve Sırbıstan gibi Doğu Avrupa ülkelerinden de daha yüksek bir seviyede bulunuyor.