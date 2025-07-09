Kuzey Amerika ülkesi Kanada, havacılık tarihine bir trajediyle daha tanıklık etti. Ülkenin güneyinde yer alan Manitoba eyaletinin Hanover bölgesi üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştiren iki tek motorlu uçak, sabah saatlerinde havada çarpıştı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada iki öğrenci pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uçaklarda Başka Yolcu Yoktu

RCMP Sözcüsü Melanie Roussel, yerel saatle 08.45 sularında meydana gelen kazada, uçaklarda yalnızca iki öğrenci pilotun bulunduğunu ve başka herhangi bir yolcunun olmadığını kaydetti. Olay, bölge halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın Sebebi İnceleniyor

Pilotaj eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, facianın bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiğini belirtti. Kazaya neyin sebep olduğuna dair detaylı inceleme başlatılırken, yetkililer bölgede geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Havada Çarpışma, Kanada’yı Yasa Boğdu

Bu elim olay, Kanada havacılık camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Henüz meslek hayatlarının başında olan iki genç pilotun hayatını kaybetmesi, sektörde güvenlik protokollerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.