Sıradan vatandaşların aksine, dünyada pasaport taşımadan sınır geçme hakkına sahip yalnızca üç kişi bulunuyor. Bu özel ayrıcalıktan İngiltere Kralı ile Japonya İmparatoru ve İmparatoriçesi yararlanıyor.

Podroze Onet’in aktardığı bilgilere göre, uluslararası seyahatlerde pasaport kuralının uygulanmadığı istisnai isimler ve bu uygulamanın detayları şöyle:

İNGİLTERE HÜKÜMDARININ SEYAHAT AYRICALIĞI

İngiliz hükümdarı, yurtdışına pasaportsuz seyahat etme hakkına sahip. Kraliçe II. Elizabeth’in vefatının ardından bu ayrıcalık oğlu Kral III. Charles’a geçti.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hükümdarın seyahatlerinde standart pasaport kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Kral için hazırlanan özel belgede, yabancı ülke yetkililerinden belge sahibine serbest geçiş hakkı tanınması, gerekli koruma ve yardımın sağlanması talep ediliyor. Bu muafiyet Kraliyet Ailesi’nin diğer üyelerini kapsamıyor; diğer aile üyeleri normal pasaportla seyahat ediyor.

JAPON İMPARATORLUK ÇİFTİNİN ÖZEL STATÜSÜ

Pasaportsuz seyahat muafiyeti, Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako için de geçerli.

Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın 1971 tarihli belgesine dayanan uygulamaya göre, İmparator veya İmparatoriçe’ye pasaport düzenlenmesi ve çiftin diğer ülke sınırlarında standart giriş prosedürlerine tabi tutulması "uygunsuz" kabul ediliyor.

İmparatorluk çifti, seyahatlerinde pasaport yerine Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan özel bir belgeyi kullanıyor. Ziyaret öncesinde Japon makamlarının, çiftin gelişi hakkında ilgili ülkeyi bilgilendirmesi gerekiyor. Bu ayrıcalık yalnızca İmparator ve İmparatoriçe ile sınırlı olup, ailedeki diğer kişiler diplomatik pasaport taşıyor.