Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Toyota ve ortaklarının ülkede satışa sunduğu farklı model gruplarını kapsayan teknik bültenler yayımladı. Bildirimlere göre karar; elektrikli modellerdeki mekanik ve yazılımsal aksaklıklar ile hibrit SUV segmentindeki yakıt hattı risklerini gidermeyi amaçlıyor.

ELEKTRİKLİ BZ MODELLERİNDE SÜSPANSİYON VE YAZILIM KUSURLARI

Geri çağırma bildiriminin en büyük bölümünü, toplam 121 bin 260 adet bZ3X SUV ve bZ7 sedan modelleri oluşturuyor.

Kampanya kapsamındaki 100 bin 175 adet Toyota bZ3X elektrikli SUV modelinde, ön süspansiyon dengeleyici çubuk bağlantı somunlarının sıkıştırma kuvvetinde yetersizlik tespit edildi.

Sürüş sırasında somunların gevşemesine veya yerinden çıkmasına yol açabilecek bu durum karşısında yetkili servisler, ilgili bağlantı elemanlarını bedelsiz olarak yenileyecek.

Geriye kalan 21 bin 85 adet bZ7 modelinde ise iki ayrı yazılımsal problem adreslendi:

Frenleme Gücü Kısıtlaması: 28 Ekim 2025 ile 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretilen 18 bin 130 araçta yer alan Konforlu Durdurma (CST) yazılımının, düşük hızlarda fren kuvvetini sınırlayarak durma mesafesini uzattığı saptandı.

Direksiyon Kontrolü Hatası: 10 Mart ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretilen 2 bin 955 araçta, kablosuz güncelleme (OTA) kaynaklı bir hatanın Entegre Hız Sabitleyici (ICA) açıkken direksiyon simidinde istenmeyen hareketlere yol açabileceği bildirildi.

LAND CRUİSE PRADO VE LEXUS GX MODELLERİNDE YAKIT HATTI İNCELEMESİ

SAMR tarafından yürütülen kusur araştırmasının ardından başlatılan bir diğer kampanya, hibrit motorlu SUV modellerini kapsıyor. Bu kapsamda Çin'de üretilen 47 bin 347 adet Land Cruiser Prado hibrit ile ithal edilen 8 bin 130 adet Lexus GX 550h hibrit servislere davet edilecek.

Söz konusu araçlarda, dış darbelere karşı yakıt hattı hızlı bağlantı tutucularının gevşeyerek hattın ayrılmasına ve sızıntı yaşanmasına neden olabilecek bir risk bulunduğu belirlendi. Yetkili servis merkezlerinde araçların bağlantı noktaları kontrol edilecek, koruyucu plakalar monte edilecek ve hasarlı yakıt tertibatları ücretsiz olarak değiştirilecek.

Çin'de yürütülen bu operasyon, Kuzey Amerika'da eş zamanlı olarak yaklaşık 112 bin Land Cruiser Hybrid modelini kapsayan yakıt sistemi düzenlemeleriyle paralel olarak hayata geçirildi.