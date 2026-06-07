Şili Ulusal Orman Kurumu (CONAF), doğada sadece bir adet kalan Dendroseris neriifolia ağacını korumak için 24 saat kesintisiz nöbet sistemi başlattı. Sarp bir uçurumun kenarında bulunan yegane canlı, rüzgar ve erozyon nedeniyle düşme riski taşıdığı için halatlarla doğrudan kayalara sabitlendi.

SADECE BİR TANE KALDI

Geçmişte adada zengin bir popülasyona sahip olan bu endemik tür; kontrolsüz otlatma, toprak erozyonu, istilacı türlerin yayılımı ve orman kesimleri nedeniyle yok oluşun eşiğine geldi. 1980 yılında yapılan sayımlarda 7 adede kadar gerileyen popülasyonun, günümüzde tek bir taneye kadar düştüğü kaydedildi.

UÇURUM KENARINDA TOHUM TOPLAMA OPERASYONU

Ağacın tohumlarının olgunlaştığı her mart ayında CONAF ekipleri hayati riskler barındıran tırmanışlar gerçekleştiriyor. Araç ulaşımının bulunmadığı adada, 4 saatlik zorlu bir yürüyüş ve ardından 2 saatlik dik bir tırmanışın ardından korucular, özel ağ sistemleriyle tohumları topluyor.

Bu çalışmalar neticesinde elde edilen 29 tohum, İngiltere Kew Gardens Milenyum Tohum Bankası’na ulaştırıldı. Laboratuvarda gerçekleştirilen röntgen analizlerinde tohumlardan 25 tanesinin canlılık kabiliyetini koruduğu, yürütülen hassas çimlendirme çalışmaları sonucunda ise 7 tanesinin başarıyla filizlendiği açıklandı.

GELECEKTE DRON TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Bu gelişme, tamamı yüksek derecede nesli tükenme tehdidi altında bulunan 11 türlük Dendroseris cinsinin bir tohum bankasında koruma altına alınan ilk örneği oldu. Laboratuvarda kontrollü ortamda büyütülen fidanlar çiçeklenme olgunluğuna eriştiğinde, yeni tohum nesillerinin üretilmesi hedefleniyor.

Elde edilen çimlenme protokolleri Şili'deki koruma ekipleriyle paylaşılarak, yeni fidanların Robinson Crusoe Adası’ndaki korunaklı bölgelere ve Şili'deki botanik bahçelerine dikilmesi planlanıyor. Bilim insanları, gelecekte bu tür ulaşılmaz ve tehlikeli bölgelerdeki tohum toplama faaliyetlerinde insan hayatını riske atmamak adına dron teknolojisinden yararlanmayı öngörüyor.