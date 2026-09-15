Indiana eyaletinde Kruse Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada satılan otomobil, 2023 yılında 940 bin dolara alıcı bulan 1934 model V16 Fleetwood’un rekorunu geride bıraktı.

CADILLAC ELEGANTE NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Cadillac Series 62 şasisi üzerine geliştirilen Elegante’nin alüminyum gövdesi, İtalya’daki Carrozzeria Motto tarafından 30 ay boyunca el işçiliğiyle şekillendirildi. Otomobilin tasarımında Albrecht von Goertz’ün imzası bulunuyor. Sedefli beyaz gövde ve altın tavana sahip otomobilin iç mekanında koyu bordo İtalyan derisi ile aydınlatmalı madalyona sahip özel bir direksiyon simidi yer alıyor.

24 AYAR ALTIN DETAYLAR KULLANILDI

Elegante’nin kapı kolları, ön cam çerçevesi ve bazı bronz parçaları 24 ayar saf altınla kaplandı. Otomobil, yaklaşık 210 beygir güç üreten 5,4 litrelik V8 motorla donatıldı. Araçta ayrıca elektro-hidrolik açılır sert tavan mekanizması bulunuyor.

SADECE 1 TANE ÜRETİLDİ

Kilometre sayacında yalnızca 6 bin 970 kilometre bulunan Cadillac Elegante, ilk kez 1955 New York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Modelden başlangıçta 10 adet üretilmesi planlandı ancak bu üretim hiçbir zaman gerçekleşmedi. Elegante böylece Cadillac’ın en nadir otomobillerinden biri olarak kaldı.

RESTORASYONU 16 YIL SÜRDÜ

Otomobil, yıllar sonra Andrew Kasırgası sırasında hasar gördü. Ardından başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları 16 yıl sürdü ve 2014 yılında tamamlandı. 73 yıl boyunca büyük ölçüde gözlerden uzak kalan tek örnek Cadillac Elegante, 1 milyon 275 bin dolarlık satış fiyatıyla Cadillac tarihindeki en yüksek müzayede fiyatına ulaştı.