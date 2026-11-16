Uluslararası seyahatlerde ülkeler arası geçiş için pasaport zorunluluğu bulunurken, dünyada bu kuralın dışında tutulan yalnızca üç kişi var. İngiltere Kralı III. Charles ile Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako, yurt dışı ziyaretlerinde standart pasaport kullanmadan seyahat edebiliyor.

Podroze Onet'in aktardığı bilgilere göre, Birleşik Krallık hükümdarlarına tanınan bu ayrıcalık, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta çıkan Kral III. Charles için de geçerli. İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde de doğrulanan uygulama kapsamında kralın yurt dışı ziyaretlerinde pasaport taşıması gerekmiyor.

PASAPORT YERİNE ÖZEL BELGE KULLANIYOR

Kral III. Charles, uluslararası seyahatlerinde standart pasaport yerine yabancı devletlerden serbest geçiş, koruma ve yardım talep eden özel bir belge kullanıyor. Ancak bu hak yalnızca hükümdara tanınıyor. Kraliyet ailesinin diğer üyeleri yurt dışı seyahatlerinde normal pasaport taşımaya devam ediyor.

JAPON İMPARATORU VE EŞİ DE MUAF

Benzer bir uygulama Japonya'da da bulunuyor. 1971 yılında alınan karara dayanan düzenlemeyle İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako'ya pasaport düzenlenmiyor. Çiftin sınır kapılarında sıradan yolcularla aynı giriş işlemlerine tabi tutulması da gerekmiyor.

Japon imparatorluk çifti, yurt dışı ziyaretlerinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan özel bir belge kullanıyor. Bakanlık, seyahat öncesinde ziyaret edilecek ülkenin yetkililerine resmi bildirimde bulunuyor. İmparatorluk ailesinin diğer üyeleri ise diplomatik pasaportla seyahat ediyor.