Pokémon koleksiyon kartlarına yönelik ilgi yüksek rakamlı satışlarla devam ediyor. ABD’nin Teksas eyaletindeki Heritage Auctions müzayedesinde, 1998 yılına ait nadir Pikachu Illustrator kartlarından biri açık artırmayla el değiştirdi. Kart, 3,7 milyon sterlin karşılığında yeni sahibine ulaştı.

PİKACHU ILLUSTRATOR KARTI NEDEN DEĞERLİ?

Kartın yüksek değerinde yalnızca üretim yılı değil, dağıtım yöntemi de etkili oluyor. Pikachu Illustrator, mağazalarda ticari olarak satışa sunulmadı.

Bu karta sahip olmak için 1998 yılında CoroCoro Comics tarafından düzenlenen illüstrasyon yarışmasında dereceye girmek gerekiyor.

Yarışmanın ilk üç kazananına özel olarak verilen bu karttan dünya genelinde toplam 39 adet üretildi. Kartı diğer Pokémon kartlarından ayıran teknik detaylar arasında, sağ alt köşesinde yer alan kalem sembolü ve üst kısmındaki “Illustrator” ibaresi bulunuyor.

PSA TARAFINDAN 9 PUAN ALDI

Satışı gerçekleştirilen Pikachu Illustrator kartı, koleksiyon ürünlerinin orijinalliğini ve kondisyonunu inceleyen Professional Sports Authenticator (PSA) tarafından değerlendirildi. Kart, inceleme sonucunda 9 puan aldı.

Mevcut durumda bu karta ait 14 örneğin PSA 9 derecesine sahip olduğu bilinirken, kart aynı zamanda kalitesi doğrultusunda MBA Gold Diamond ödülünü de aldı. Öte yandan, PSA tarafından en yüksek derece olan 10 puanı alan tek Pikachu Illustrator kartı daha önce YouTuber Logan Paul tarafından 12,3 milyon sterline satılmıştı.

POKEMON KARTLARINA İLGİ ARTIYOR

Pokémon Trading Card Game, yeni çizimler ve klasik kartlardan oluşan 30th Celebration genişleme paketinin çıkışıyla 30. yılını kutluyor. Oyuna ve koleksiyona yönelik ilginin artmasıyla birlikte, dönemin nadir kartları da küresel müzayedelerde yüksek değerler görmeye devam ediyor.