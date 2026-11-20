Uluslararası seyahat ve vatandaşlık hukukunda elde edilmesi en güç belge olarak kabul edilen pasaport, herhangi bir toprak parçasına sahip olmayan bir yapıya ait. Dünya genelinde yalnızca yaklaşık 500 kişide bulunan Malta Egemen Askeri Tarikatı (Sovereign Military Order of Malta) pasaportu, nadirliği ve verilme şartlarıyla ilk sırada yer alıyor.

TOPRAĞI OLMAYAN EGEMEN YAPI

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Katolik kökenli Malta Egemen Askeri Tarikatı, uluslararası hukukta toprağı bulunmayan egemen bir varlık olarak tanınıyor. Kendi anayasasına, para birimine ve posta pullarına sahip olan yapının verdiği bordo kapaklı diplomatik pasaport, Schengen Bölgesi ülkelerinin büyük bölümü ve çok sayıda devlet tarafından resmi seyahat belgesi olarak kabul ediliyor.

Para, yatırım veya genel başvuru yoluyla edinilmesi mümkün olmayan bu belge; yalnızca tarikatın Büyük Üstadı'na, üst düzey yönetim kurulu üyelerine, diplomatlara ve özel temsilcilere görev süreleri boyunca tahsis ediliyor.

VATANDAŞLIK ŞARTLARI EN AĞIR OLAN ÜLKELER

Bir devlet vatandaşlığı üzerinden alınan pasaportlar değerlendirildiğinde ise en katı kuralları uygulayan ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

Vatikan:

Doğum veya standart ikamet yoluyla vatandaşlık verilmiyor. Pasaport yalnızca kardinallere, Kutsal Makam diplomatlarına ve Vatikan'da görevli belirli Katolik kilise çalışanlarına görevleri süresince veriliyor.

Lihtenştayn ve San Marino:

Her iki Avrupa ülkesi de vatandaşlık başvurusu için ülkede en az 30 yıl kesintisiz ikamet edilmesini ve mevcut vatandaşlıktan feragat edilmesini şart koşuyor. Lihtenştayn'da ayrıca yerel halkın veya parlamentonun onayı aranıyor.

Katar:

Yabancı uyrukluların başvurabilmesi için ülkede en az 25 yıl yasal ikamet etmesi, akıcı düzeyde Arapça bilmesi ve eski vatandaşlığından vazgeçmesi gerekiyor. Ülkede her yıl çok sınırlı sayıda başvuru onaylanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri:

Körfez ülkeleri dışından gelen başvurular için en az 30 yıl ikamet ve akıcı Arapça şartı uygulanıyor. İstisnai durumlarda devlet makamlarının aday göstermesiyle de vatandaşlık verilebiliyor.