Kral Sejong tarafından 1443 yılında bizzat geliştirilen Hangul alfabesinin mantığını açıklayan orijinal tarihi kopyanın tescil edilerek korunduğu açıklandı. Diğer tüm büyük alfabelerin aksine, her harfin tasarım gerekçesi resmi belgelerle kanıtlanabiliyor.

ALFABENİN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ NEDİR?

Kral Sejong, Çin hiyerogliflerinin Kore dil yapısına uymaması ve halkın okuryazarlıktan mahrum kalması üzerine 1443 yılında bu sistemi bizzat tasarladı. Amacı, toplumun en alt tabakasının bile birkaç günde öğrenebileceği kadar basit bir yazı dili oluşturmaktı.

Dilbilimcilerin "özellik yazısı" dediği bu alfabede ünsüz harfler, ses tellerinin ve ağzın telaffuz sırasındaki fiziki hareketlerini taklit eden çizimlerden oluşuyor. Ünlü harfler ise Cennet, Dünya ve İnsan unsurlarını temsil eden kozmolojik bir birleşimle şekilleniyor.

TARİHSEL SÜREÇTE NASIL BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTI?

Yeni yazı sistemi, Çin kültürünün terk edilmesini barbarlık olarak gören aristokratlar nedeniyle yaklaşık 450 yıl boyunca resmi olarak dışlandı. Alfabe, ancak 1894 yılındaki idari reformlar esnasında resmi devlet statüsü kazanmayı başardı.

Japon işgali yıllarında ulusal kimliğin ve direnişin sembolü haline gelen alfabe, 1945 yılında her iki Kore'nin de resmi yazısı ilan edildi. Alfabenin mantığını açıklayan orijinal tarihi belge 1940'ta bulunarak 1997 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.