Dik bir volkanik yamaçta tutunmaya çalışan ve devrilmemesi için korucular tarafından halatlarla sabitlenen bu tek örneğin ölmesi, türün tamamen yeryüzünden silinmesi anlamına geliyor.

1830'lu yıllarda botanikçiler tarafından tanımlanan ve bir zamanlar adanın vadi ile korunaklı alçak kesimlerinde yaygın olarak görülen bu bitki; yaşam alanlarının tahrip edilmesi, toprak erozyonu, orman yangınları, kontrolsüz hayvancılık ve istilacı türlerin yayılması nedeniyle tükenme noktasına geldi.

1980'de adada yalnızca birkaç örneğinin kaldığı tespit edilen ağaçtan günümüze sadece Şili Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) tarafından yakından izlenen bu son birey ulaşabildi.

TÜRÜ KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Bilim insanları ve doğa korumacılar, türü kurtarmak için zamana karşı zorlu bir mücadele yürütüyor. Ağaca ulaşmak için dört saatlik zorlu bir yolculuğun ardından iki saat boyunca dik yamaçlara tırmanan korucular, her yıl mart ayında tohumlar olgunlaştığında iplerle dallara çıkarak özel ağlar yardımıyla hasat yapıyor.

Bu zorlu süreç sonunda elde edilen tohumlar ilk olarak İngiltere'deki özel bir tohum bankasına nakledildi. Toplanan 29 tohum üzerinde yapılan X-ışını analizlerinde 25'inin yaşama potansiyeli taşıdığı belirlendi ve gerçekleştirilen çimlendirme çalışmaları sonucunda sekiz adet sağlıklı fide elde edildi.

İSKOÇYA'YA NAKLEDİLECEK

Uzmanlar elde edilen bu sekiz fidenin umut verici bir başlangıç olduğunu vurgulasa da türün geleceğinin henüz garanti altında olmadığı uyarısında bulunuyor. Tek bir ağaçtan çoğaltılmaları nedeniyle genetik çeşitliliğin daralması ve zayıflama riski taşıyan genç bitkilerin, çiçek açıp kendi tohumlarını üretebilecek olgunluğa erişmesi hedefleniyor.

Bir kısmı İskoçya'daki Logan Botanik Bahçeleri'ne nakledilecek olan bu fidelerden elde edilecek bilimsel verilerin, ilerleyen yıllarda bitkinin anavatanı olan adadaki doğal popülasyonunu yeniden canlandırmak için yıllarca sürecek saha çalışmalarına ışık tutması planlanıyor.