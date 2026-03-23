Muğla'nın Ortaca ilçesinde yer alan Dalyan Kanalı, dünyada eşine az rastlanan labirent şeklindeki doğal sazlık yapısı ve 2500 yıllık antik mirasıyla uluslararası turizmin odak noktası haline geldi. Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan bu su yolu, hem biyolojik çeşitliliği hem de korunmuş ekosistemiyle Türkiye’nin en değerli doğa hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor.

DEVASA BİR FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Dalyan Kanalı boyunca uzanan yoğun sazlıklar, bölge için devasa bir doğal filtre görevi görüyor. Köyceğiz Gölü’nden gelen tatlı su ile Akdeniz’in tuzlu suyunun birleştiği bu noktada sazlıklar, suyu süzerek ekosistemin temiz kalmasını sağlıyor. Bu benzersiz yapı, dünyada bu ölçekte korunabilmiş nadir açık alanlar arasında gösteriliyor.

TARİH VE DOĞA BİR ARADA

Kanalın en dikkat çekici özelliklerinden biri, su yolu üzerinde ilerleyen ziyaretçilerin M.Ö. 4. yüzyıla ait Kaunos Kral Mezarları’nı doğrudan gözlemleyebilmesidir. Dik kayalıklara oyulmuş bu antik yapılar, bölgenin binlerce yıllık yerleşim tarihini yansıtırken doğal peyzajla bütünleşik bir görüntü sunuyor.

Bölge, nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri olan İztuzu Plajı'na ev sahipliği yapıyor. Ayrıca kanal çevresindeki sulak alanlar, 180'den fazla kuş türü için kritik bir beslenme ve konaklama noktası oluşturuyor.

SİVRİSİNEKLERİ ENGELLİYOR

Bölgedeki turizm profesyonelleri, yaygın bir ön yargı olan sivrisinek konusuna bilimsel bir açıklama getiriyor. Suyun kükürtlü yapısı ve deniz tuzu karışımının, kanallarda sivrisinek oluşumunu teknik olarak engellediği ifade ediliyor.