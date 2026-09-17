Sivas’ın özel coğrafyasında yetişen ve eşsiz nitelikleriyle dikkat çeken tescilli meyvede beklenen gün geldi. Gürün Vadisi’nin mikroklima ikliminde yüzyıllardır genetik yapısını koruyan ve biyolojik araştırmalara konu olan tescilli Gürün Ayvaniye elmasında bu yılın rekolte mesaisi başladı. Yalnızca Sivas’ın bu özel bölgesinde yetişen ve başka hiçbir coğrafyada aynı aroma profilini vermeyen bu nadir tür, pazar tezgâhlarında kilosu 450 liradan alıcı buluyor.

AYVA AROMASI OLAN ELMA 7 AY BOYUNCA BOZULMUYOR

Gürün Ayvaniye elmasını diğer tüm meyvelerden ayıran en büyük özellik, olgunlaşma sürecinde geçirdiği kimyasal dönüşüm. Meyve, dalında olgunlaştıkça dokusu sertleşiyor ve içeriğindeki doğal aromatik bileşenler sayesinde taze bir ayva kokusu ve lezzeti salgılamaya başlıyor. Hiçbir kimyasal koruyucuya ihtiyaç duymadan, dalından toplandıktan sonra serin bir odada kendi kabuk yapısını sertleştirerek mart ayına kadar yaklaşık 7 ay tazeliğini koruyor.

ORGANİK SEKTÖRÜNÜN İNCİSİ

Meyvenin üretimi endüstriyel tarım ilaçları kullanılmadan, vadinin doğal taban suyu ve geleneksel budama yöntemleriyle sürdürülüyor. Sınırlı rekolteye sahip olması sebebiyle pazarda satılmayan Ayvaniye elması; toplandığı andan itibaren özel ahşap kasalarda muhafaza edilerek doğrudan organik pazar ağlarına, sağlıklı yaşam ve gurme konseptli şarküterilere ve üst segment restoran mutfaklarına ulaştırılıyor.

KİLOSU 450 LİRADAN SATILIYOR

Dayanıklılığı ve benzersiz lezzeti nedeniyle henüz bahçedeyken alıcı bulan tescilli ürün, bu sezon kalitesine ve boyutuna göre bahçe çıkışında veya nitelikli pazarlarda 400-450 TL arasında alıcı buluyor. Sivas’ın tarımsal gen kaynağını oluşturan bu nadir lezzet, hem bölge çiftçisine yüksek katma değer sağlıyor hem de doğal koruma altındaki genetik mirasını geleceğe taşıyor.