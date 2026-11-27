2015 yılından bu yana yaklaşık 60 farklı türde yüz binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, bugüne kadar hiç görülmemiş bir doğa olayına sahne oldu. Bahçede görevli uzman biyologların dikkati sayesinde fark edilen gizemli kelebek, alışılmış siyah renginin tamamen dışında, pastel tonlara bürünmüş kanatlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

DÜNYA GENELİNDE SADECE KONYA'DA GÖRÜLDÜ

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde görev yapan uzman biyolog Duygu Taştan, karşılaştıkları bu sıra dışı durumun hem bahçe hem de bilim literatürü açısından bir ilk olduğunu vurguladı. Yüz binlerce kelebek pupası arasından sadece bu bireyin farklı renkte çıktığını belirten Taştan, "Bu bizim yüz binlerce kelebek arasından gördüğümüz, hatta dünya genelinde yaptığımız literatür taramasında sadece bahçemizde karşılaştığımız bir birey. Şu an için sadece renginde bir değişiklik var ama daha detaylı bilgi için mutlaka gözleme, araştırmaya, genetik taramaya ihtiyaç var" dedi.

RENGİNDEKİ GİZEMİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre, kelebeğin siyah olması gereken kanatlarının açık krem, pembe ve turuncu tonlarına dönmesine melanin pigmentindeki azalma neden oldu. Sıcaklık değişimleri ve çevresel koşulların kelebeklerin gelişim evresindeki renk skalasını etkileyebildiğine dikkat çeken Taştan, bu durumun genetik bir mutasyon olduğuna işaret etti. Renk değişiminin ötesinde canlıların üremesini etkileyebilecek farklı mutasyonların olup olmadığının da inceleneceğini belirten Taştan, iklimi ve çevre düzenini korumanın tür çeşitliliği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

BÖCEK MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

Bahçe biyologları tarafından özel bir alanda özenle muhafaza altına alınan nadir kelebek, doğal ömrünü tamamlayana kadar burada gözlem altında tutulacak. Kelebek yaşamını yitirdikten sonra ise özel koruma işlemlerinden geçirilerek ziyaretçilerin görebilmesi amacıyla Böcek Müzesi’nde sergilenecek.