

Rize'nin İkizdere ilçesindeki dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda üretilen, sınırlı rekoltesi ve eşsiz içeriğiyle adeta sıvı altın olarak nitelendirilen Anzer balı, hem şifa arayanların hem de doğal ürün tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Sağlığa olan faydaları saymakla bitmeyen bu eşsiz lezzet, yüksek fiyat etiketleriyle de adından söz ettiriyor.

Anzer balını diğer ballardan ayıran en önemli özellik, üretildiği coğrafyanın sunduğu bitki çeşitliliği. Rakımı 2 bin 300 ile 3 bin metre arasında değişen Anzer Yaylası'nda, birçoğu sadece bu bölgeye özgü yüzlerce çeşit çiçek bulunuyor. Anzer balı, kaliteyi korumak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla "Coğrafi İşaret" tesciline sahip.

Gerçek Anzer balı, sağıldıktan sonra doğrudan kavanozlanmıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde polen analizine gönderiliyor ve yaylanın florasına uygunluğu kanıtlandıktan sonra kooperatifler aracılığıyla coğrafi işaret amblemi, kurşun mühür, karekod ve seri numarası ile paketlenerek güvenli bir şekilde tüketiciye sunuluyor.

BİR KAŞIĞI BİLE ŞİFA

Kahvaltılık bir tüketim malzemesinden ziyade doğal bir takviye edici gıda olarak görülen Anzer balı, içerdiği yüksek fenolik bileşikler ve antioksidanlar sayesinde vücut için tam bir kalkan görevi görür.

İNTERNET SATIŞLARINDA FİYAT KARMAŞASI

Üretiminin zorluğu, yaylanın hava şartlarına bağlı olarak her yıl sınırlı miktarda elde edilebilmesi ve yüksek talep, Anzer balının fiyatını doğrudan etkiliyor. Özellikle e-ticaret platformlarındaki güncel satış verileri incelendiğinde, fiyatların satıcılara ve belirlenen gramajlara göre büyük farklılıklar gösterdiği dikkat çekiyor.

KİLOSU 20 BİN LİRAYA SATILIYOR

İnternet üzerindeki online pazar yerlerinden alınan güncel verilere göre; 1 kilograma yakın olan 970 gramlık mühürlü Anzer balı paketlerinin indirimli olarak 10.800 TL (indirimsiz 12.000 TL) seviyelerinden alıcı bulduğu görülüyor.

Öte yandan, farklı satıcılarda sunulan 500 gramlık Anzer balının 10.000 TL gibi rakamlara satıldığı göze çarpıyor. Bu gramaj ve fiyatlandırma dikkate alındığında, internet üzerindeki bazı satışlarda Anzer balının kilogram fiyatının 20.000 TL'ye kadar ulaştığı açıkça görülüyor.

KOOPERATİF FİYATLARI AÇIKLANDI

E-ticaret platformlarındaki dalgalı serbest piyasa fiyatlarının aksine, üretici kooperatiflerinin doğrudan satış kanallarında uygulayacağı resmi fiyat listesi netlik kazandı. Rize'deki ilgili arıcılık kooperatiflerinin ortak aldığı karara göre, coğrafi işaret tescilli hakiki Anzer balının resmi kilogram satış fiyatı 7 bin lira olarak belirlendi.

Fiziksel satış noktalarında ve kooperatif bünyesinde sunulan gramaj seçeneklerinde ise fiyatlandırma şu şekilde gerçekleşti. Tüketiciler için 250 gramlık ambalajlar bin 500 liradan, 500 gramlık ambalajlar 3 bin liradan ve 1 kilogramlık ambalajlar ise 7 bin liradan satışa sunuluyor.