Van Gölü'nde yaşayan ve dünyada yalnızca bu havzada bulunan inci kefalinin her yıl gerçekleştirdiği üreme göçü, bu yıl da doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Akıntının tersine yüzerek tatlı sulara ulaşmaya çalışan balıkların mücadelesi, Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce kişiyi Erciş ilçesindeki Deliçay'a çekti.

Üreme dönemine giren inci kefalleri, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından ayrılarak dere ve çaylara doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Akarsuların güçlü akıntısına rağmen ilerlemeye çalışan balıkların zaman zaman suyun üzerinde metrelerce sıçrayarak engelleri aşması, ziyaretçilere etkileyici görüntüler sunuyor.

Nesli koruma altında bulunan inci kefalinin üreme sürecinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, göç yolculuğu bölgenin en önemli doğal etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bayram tatili boyunca Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen yaklaşık 40 bin kişi, İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Deliçay'ın debisinde yaşanan yükseliş nedeniyle balıkların sıçrayışları bir süre net şekilde gözlemlenemedi. Ancak su seviyesinin normale dönmesiyle birlikte inci kefalleri yeniden görülmeye başladı.

"MUHTEŞEM GÖRSEL ŞÖLEN"

Göçü izlemek için Bursa'dan Erciş'e gelen ziyaretçilerden Kemal Ayçiçek, ilk kez bu doğa olayına tanıklık ettiğini belirterek, inci kefallerinin ortaya çıkardığı manzaranın etkileyici olduğunu söyledi.

Bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ifade eden Ayçiçek, balıkların akıntıya karşı verdiği mücadelenin görülmeye değer olduğunu belirtti. Bölgedeki yoğun ziyaretçi ilgisine dikkat çeken Ayçiçek, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak Van'ın ve inci kefali göçünün tanıtımına katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

Her yıl binlerce kişinin izlediği inci kefali göçü, yalnızca doğal yaşamın devamlılığı açısından değil, bölge turizmine sağladığı katkıyla da Van'ın en önemli değerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele, doğanın en etkileyici yolculuklarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.