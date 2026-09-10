Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üretilen tescilli beyaz nektarin, yüksek getirisiyle yerel ekonominin adeta can damarı haline geldi.

Bölgeye özgü mikroklima iklimi sayesinde dünyada sadece bu topraklarda yetişen Bayramiç Beyazı, yüksek pazar değeriyle çiftçinin yüzünü güldürürken ekim alanları da hızla genişliyor.

KAZDAĞLARI'NIN "YEŞİL ALTINI" OLARAK ANILIYOR

Kendine has aroması, tüysüz yapısı ve beyaz-pembe rengiyle dikkat çeken bu özel meyve, geleneksel tarım ürünlerine kıyasla üreticisine katbekat fazla kazandırıyor.

Kazdağları’nın sunduğu zengin oksijen ve su kaynaklarıyla lezzetlenen Bayramiç Beyazı, dönüm bazında sağladığı yüksek kâr marjıyla bölgede "yeşil altın" olarak anılıyor.

TARLADAN DOĞRUDAN AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye’nin AB coğrafi işaretli sınırlı sayıdaki ürününden biri olan bu lezzet, sadece iç piyasada değil yurt dışında da büyük talep görüyor. Hasat döneminde tırlarla doğrudan Avrupa pazarına taşınan Bayramiç Beyazı, tarlada alıcısı hazır olan yapısıyla bölgeye ciddi bir döviz girdisi ve istihdam sağlıyor.