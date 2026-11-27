Şili kıyılarındaki Robinson Crusoe Adası'nda yetişen nadir bir ağaç türü, yok olmanın eşiğine geldi. Dendroseris neriifolia türünden doğada geriye yalnızca bir ağaç kaldı. Dik bir volkanik yamaçta yaşam mücadelesi veren ağacın ayakta durabilmesi için gövdesi halatlarla destekleniyor.

Bir dönem adanın vadilerinde ve korunaklı bölgelerinde yaygın olarak görülen ağaç, yıllar içinde habitat kaybı, orman yangınları, toprak erozyonu, hayvan otlatması ve istilacı türler nedeniyle azaldı. İlk kez 1830'lu yıllarda bilimsel olarak tanımlanan türün 1980 yılında da yalnızca birkaç örneğinin kaldığı tespit edildi. Bugün ise bilinen tek bir ağaç bulunuyor.

SON AĞAÇTAN 8 FİDE ELDE EDİLDİ

Türün tamamen yok olmasını önlemek isteyen bilim insanları, son ağaçtan tohum toplamayı başardı. Ağaca ulaşmak için yaklaşık dört saatlik yolculuk ve iki saatlik tırmanış gerekiyor. Korucular, her yıl tohumların olgunlaştığı dönemde özel ağlar ve ipler kullanarak toplama yapıyor. Toplanan 29 tohumdan 25'inin yaşayabilir olduğu belirlendi. Yapılan çimlendirme çalışmaları sonucunda ise sekiz fide yetiştirildi. Fidelerin büyütülerek yeni tohumlar verebilecek olgunluğa ulaştırılması hedefleniyor.

Bilim insanları, sekiz fidenin umut verici olduğunu ancak türün kurtarılmasının uzun yıllar sürebileceğini belirtiyor. Çalışmaların başarılı olması halinde bu nadir ağacın doğal yaşam alanında yeniden çoğalması için önemli bir adım atılmış olacak.