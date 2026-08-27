Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da tanıtılan 3 bin 563 karatlık mor yıldız safirinin, dünyadaki türünün belgelenmiş en büyük doğal örneği olduğu açıklandı. "Saf Toprak Yıldızı" adı verilen devasa değerli taşın piyasa değerinin 300 milyon ile 400 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

400 MİLYON DOLARLIK TAŞ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Taş, 2023 yılında Sri Lanka'nın değerli taşlarıyla bilinen Rathnapura bölgesi yakınlarındaki bir maden ocağında çıkarıldı. Alıcılar dev kayayı bir grup başka taşla birlikte toplu olarak satın aldı.

Sahipleri, satın alma işleminden yaklaşık iki yıl sonra taşın benzersiz bir örnek olduğunu fark etti. Orijinalliğini ve değerini teyit ettirmek üzere iki ayrı uluslararası gemoloji laboratuvarına başvuran ekip, taşın eşsiz yapısını belgeletti.

"SAF TOPRAK YILDIZI" SAFİRİNİ ÖZEL KILAN NEDİR?

Mücevher uzmanları, taşın dünyada kayıtlara geçmiş en büyük doğal mor yıldız safiri olduğunu doğruladı. Yuvarlak şekilde kesilip cilalanan taşın yüzeyinde altı ışınlı son derece parlak bir yıldız deseni yer alıyor.

Asterizm olarak adlandırılan bu ışık efekti, taşı türünün diğer tüm örneklerinden ayıran ana unsur olarak gösteriliyor. Rathnapura bölgesinden çıkarılan safirler, yüksek berraklıkları ve renk yoğunlukları nedeniyle küresel mücevher piyasasında üst segmentte değerlendiriliyor.

GİZEMLİ SAHİPLERİ TAŞI SATIŞA ÇIKARDI MI?

Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutan taş sahipleri, bu nadir parçayı satmaya açık olduklarını bildirdi. Ancak henüz resmi bir satış işleminin gerçekleşmediği aktarıldı.

Eşsiz safirin özel koleksiyoncular veya uluslararası müzeler tarafından satın alınması beklenirken, taşın korunduğu adreste güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu belirtildi.