Otomotiv sektörünün köklü markalarından Cadillac, kuruluşunun 125. yılını özel bir SUV modeliyle kutluyor. 2027 Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi, sınırlı üretimi, karbon fiber detayları ve yüksek performansıyla dikkat çekti.

ABD ve Kanada pazarlarında satışa sunulacak özel seri, yalnızca 252 adet üretilecek. Alıcılara mat gece taşı ve üç katmanlı beyaz olmak üzere iki farklı dış renk seçeneği sunuluyor. Müşteriler ayrıca şasi ve seri numaralarını seçebiliyor.

Modelin dış tasarımında 24 inçlik jantlar, mavi fren kaliperleri ve karbon fiber parçalar öne çıkıyor. İç mekânda ise siyah ve gri tonlara Santorini mavisi dikişler ve emniyet kemerleri eşlik ediyor. Özel paspaslar, kapı eşik plakaları ve koleksiyon serisine özgü detaylar da tasarımı tamamlıyor.

683 BEYGİRLİK MOTORUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Özel seride motor performansı açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Araçta 6,2 litrelik süperşarjlı V8 motor görev yapıyor. 683 beygir güç ve 885 Nm tork üreten motor, büyük SUV'nin 0'dan 100 kilometre hıza 4,3 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

FİYATI 239 BİN DOLAR OLARAK AÇIKLANDI

Cadillac Escalade-V 125. Yıl Koleksiyoncu Serisi'nin başlangıç fiyatı 239 bin dolar olarak belirlendi. Bu rakam, standart 2027 Escalade-V modeline kıyasla yaklaşık 66 bin 805 dolarlık fiyat farkına karşılık geliyor.

Sınırlı üretim adedi ve özel tasarım ayrıntılarıyla öne çıkan model, markanın 125 yıllık geçmişini performans odaklı lüks anlayışıyla bir araya getiriyor.