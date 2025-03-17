Havalimanları; ticaretin, turizmin ve genel ulaşımın merkezinde yer alarak ekonomik büyümeye, iş olanaklarına ve yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunur. Ancak Avrupa'da kendi havalimanına sahip olmayan birkaç küçük ülke var.

Bu beş ülke, yüzölçümleri son derece küçük olan bağımsız mikrodevletler... Alanlarının darlığı nedeniyle pist inşa etmek mümkün olmasa da her birinde en az bir heliport (helikopter pisti) bulunuyor. Ayrıca biri hariç hepsi kara ile çevrili yani denize kıyısı olmayan ülkeler...

ANDORRA

Havalimanı bulunmayan ülkeler arasında en büyük nüfusa ve yüzölçümüne sahip olan Andorra, İspanya ve Fransa arasında yer alıyor. Ülkede üç özel heliport bulunuyor; bunlardan biri hastane kullanımına ayrılmış durumda. Bir "Ulusal Heliport" projesi duyurulmuş olsa da şu anda askıya alınmış durumda.

Andorra'ya en yakın büyük havalimanları İspanya'daki Barcelona-El Prat Havalimanı ve Fransa'daki Toulouse-Blagnac Havalimanı. Bu havalimanları, Andorra'ya uzun mesafeden gelen yolcular için ana giriş noktaları konumunda.

LİHTENŞTAYN

Orta Avrupa Alpleri'nde Avusturya ve İsviçre arasında sıkışmış olan Almanca konuşulan mikrodevlet Lihtenştayn, Avrupa'nın dördüncü en küçük ülkesi olmasının yanı sıra ulusal borcu olmayan nadir ülkelerden biri olarak biliniyor.

Havalimanı bulunmasa da ülkenin güneyindeki Balzers kasabasında bir heliport yer alıyor. En yakın büyük havalimanı ise Zürih Havalimanı (ZRH). Buradan Buch ve Sargans istasyonlarına trenle ulaşılabiliyor. Bu noktalardan sonra ise Lihtenştayn'a otobüsle gitmek mümkün.

MONAKO

Dünyanın en ünlü mikrodevletlerinden biri olan Monako'nun da havalimanı yok ancak Fontvieille bölgesinde yer alan Monako Heliport bulunuyor.

Fransız Rivierası'nda Fransa tarafından kuzey, doğu ve batı yönlerinden çevrelenmiş olan Monako, İtalya'nın Ligurya bölgesine sadece birkaç kilometre uzaklıkta. Dünyanın en zengin ve en pahalı bölgelerinden biri olarak bilinen bu ülke, yaklaşık 39 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

SAN MARİNO

Dünyanın en eski cumhuriyeti olan San Marino, Vatikan'dan sonra Avrupa'nın en az nüfuslu ülkesi. İtalya'nın kuzeydoğusunda Apenin Dağları üzerinde yer alıyor. Denizle doğrudan bağlantısı olmasa da kuzeydoğudaki sınırı, İtalya'nın Rimini kenti aracılığıyla Adriyatik Denizi'ne sadece 10 kilometre uzaklıkta.

Ülkede bir heliport ve Torraccia havaalanı bulunuyor. Torraccia havaalanında 680 metre uzunluğunda çim bir pist yer alıyor. En yakın büyük havalimanları ise Federico Fellini Uluslararası Havalimanı (RMI) - Rimini ve Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı (BLQ).

VATİKAN ŞEHRİ

Dünyanın en küçük bağımsız devleti olan Vatikan sadece 0,44 km²'lik bir alan sahip olduğu için havalimanı inşa etmek fiziken mümkün dğeil. Ancak Batı köşesinde bir heliport bulunuyor. Bu heliport genellikle Papa, Vatikan yetkilileri ve ziyaret eden devlet adamları tarafından kullanılıyor.