Gut hastalığı kralların hastalığı olarak da biliniyor. Aslında iltihaplı bir romatizma rahatsızlığı. Beslenme düzeninden dolayı fazla et tüketimi ile de ilişkilendiriliyor. Dünya genelinde hastalık ilerleme kaydederken Türkiye'de durum çok farklı.

TÜRKİYE'DE GUT YAYGIN DEĞİL

Dünya genelinde gut hastalığı her 100 kişiden 1 ile 4'ünde görülüyor. ABD'de bu oran yüzde 3 ila 4 oluyor. Türkiye'de ise Romatoloji Derneği verilerine göre yüzde 0,3 yani her 300 kişiden birinde görülüyor.

PEKİ BU SAĞLIK BAŞARISI MI?

Uzmanlara göre hastalığın en önemli tetikleyicisi kırmızı et. Yüksek et tüketimi olan ülkelerde gut oranı da yüksek. ABD Avustralya, Kanada hepsinde kırmızı et tüketimi yaygın. Türkiye'de ise kırmızı et sofraları değil vitrini süslüyor. Et tüketimi OECD ortalamasının altında. Uzmanlara göre bu tablo gut oranlarının düşük görünmesinde belirleyici. Yani Türkiye'de gutun az görülmesi bir sağlık başarısı değil bir geçim göstergesi olabilir.