Ev işlerine ayıracak vakti olmayanlar için teknoloji dünyasından çığır açacak bir hamle geldi. ABD merkezli Weave Robotics firması; çamaşır katlamaktan yatak toplamaya, dağınıklığı düzenlemekten eşyaları yerlerine yerleştirmeye kadar pek çok rutin ev işini üstlenebilen yeni insansı robotu Isaac 1’i resmi olarak duyurdu.

Şirketin geçtiğimiz Şubat 2026’da tanıttığı ve sadece sabit bir alanda çamaşır katlayabilen ilk modeli Isaac 0'ın gelişmiş bir versiyonu olan yeni robot, hareket kabiliyeti sayesinde evin tüm odalarında otonom bir şekilde görev yapabiliyor.

BOYU İKİ KAT UZAYABİLİYOR

Isaac 1'in en dikkat çekici yönlerinden biri, motorlu ve tekerlekli platformu sayesinde ev içinde serbestçe gezinebilmesi olarak öne çıkıyor. Robot, teleskopik gövde yapısı sayesinde boyunu 90 santimetreden 1 metre 75 santimetreye kadar uzatabiliyor; böylece yüksek raflara, dolaplara ve yataklara rahatça erişebilirken, kullanılmadığı zamanlarda ise kısalıp küçülerek evde yer kaplamıyor.

Görevlerinin büyük bölümünü yapay zekasıyla tek başına halleden akıllı robot, içinden çıkamadığı karmaşık bir durumla karşılaştığında ise uzaktan bağlanan gerçek insan operatörlerden anlık destek alarak işi yarım bırakmıyor. Geliştiriciler, yapay zeka modelleri güncellendikçe robotun öğreneceği ev işi çeşitliliğinin daha da artacağını belirtiyor.

AYLIK KİRALAMA MODELİ İLE SATIŞA SUNULUYOR

Geleceğin ev teknolojisini bugünden yaşatmayı hedefleyen Isaac 1’in peşin satış fiyatı 7 bin 999 dolar olarak açıklandı. Şirket ayrıca, cihazı satın almak istemeyenler için aylık 449 dolarlık bir kiralama/abonelik modeli de sunuyor.

Amerika'da 250 dolarlık depozito ücretiyle ön siparişleri toplanmaya başlanan yeni nesil robot yardımcıların ilk teslimatları 2026 sonbaharında Kaliforniya'da başlayacak, 2027 yılı itibarıyla ise tüm ABD genelinde evlerdeki yerini alacak.