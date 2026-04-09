Dünya genelinde ülkelerin ordu yapıları ve savunma stratejileri, zorunlu askerlik sürelerinde büyük farklılıklar doğuruyor. Komşu ülkelerle ilişkiler ve jeopolitik riskler bu sürelerin belirlenmesinde temel rol oynarken, bazı ülkelerde askerlik hizmeti bir yılı aşmayan sürelerle sınırlı kalıyor, bazılarında ise on yılı aşan sürelerle bir yaşam biçimine dönüşüyor.

ÜLKELERE GÖRE GÜNCEL ASKERLİK SÜRELERİ

TÜRKİYE: 6 AY

2026 yılı itibarıyla standart zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor.

RUSYA: 1 YIL

Mevcut yasalar çerçevesinde tüm zorunlu hizmet kolları için askerlik süresi 12 ay (1 yıl) olarak devam etmektedir.

SİNGAPUR: 2 YIL

Ulusal hizmet kapsamında tüm erkek vatandaşlar yaklaşık 2 yıl süresince ordu bünyesinde görev yapıyor

GÜNEY KORE: 1.5 - 1.9 YIL

Kuvvet komutanlığına göre süreler değişmektedir; Kara Kuvvetleri 18, Deniz Kuvvetleri 20, Hava Kuvvetleri 21 ay hizmet vermektedir.

ERMENİSTAN: 18 AY

18-27 yaş arası tüm erkek vatandaşlar için zorunlu askerlik süresi, yapılan son düzenlemeyle 18 aya indirilmiştir.

İRAN: 1.5 - 2 YIL

Görev yapılan bölgenin hassasiyetine ve hizmetin niteliğine göre süreler 18 ile 24 ay arasında farklılık göstermektedir.

TAYLAND: 2 YIL

Alımlar kura usulü ile belirlenir; gönüllü olanlar için süre kısalırken, kurada çıkanlar için 2 yıl zorunlu hizmet süresi işlemektedir.

MISIR: 1.5 - 3 YIL

Eğitim durumuna bağlı bir sistem uygulanmaktadır; lise altı mezunu olan vatandaşlar için hizmet süresi 3 yıla kadar uzayabilmektedir.

İSRAİL: 2 - 2.8 YIL

Cinsiyete dayalı zorunlu hizmet uygulanmaktadır; erkekler için 32 ay (2.8 yıl), kadınlar için 24 ay (2 yıl) görev süresi bulunmaktadır.

ERİTRE: SÜRESİZ / 10+ YIL

Resmi kayıtlarda 18 ay olarak geçmesine rağmen, hizmet süresi belirsiz tutulmakta ve genellikle 10 yılı aşan bir süreyi kapsamaktadır.

KUZEY KORE: 10 - 12 YIL

Dünyanın en uzun süreli hizmetidir; erkekler için 10-12 yıl, kadınlar için ise yaklaşık 5-7 yıl arası zorunlu görev süresi mevcuttur.