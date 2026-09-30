ETH Zürih öncülüğündeki uluslararası bir araştırmaya göre, farklı sıcaklık senaryoları buzulların geleceğinde büyük fark yaratıyor. Araştırmacılar, yalnızca birkaç derecelik artışın bile buzul kaybının hızını ciddi ölçüde değiştirebileceğini belirledi. Hesaplamalar, kutup bölgelerindeki büyük buz tabakaları dışında dünyanın farklı noktalarındaki buzulları kapsıyor.

KAYIP HIZI SICAKLIKLA BİRLİKTE ARTIYOR

Çalışmada buzulların geleceğini hesaplamak için üç farklı buzul modeli kullanıldı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırıldığı senaryoda, kayıpların en yoğun olduğu dönemde yılda yaklaşık 2 bin buzulun yok olabileceği tahmin edildi. Sıcaklık artışının 4 dereceye ulaşması halinde ise bu rakamın yılda 4 bine kadar çıkabileceği hesaplandı.

Araştırmada alanı 0,01 kilometrekarenin altına düşen veya başlangıçtaki hacminin yüzde 1'inden daha azı kalan buzullar "yok olmuş" kabul edildi. Araştırmacılar bu rakamların kesin bir gelecek tahmini olmadığını, iklimin nasıl değişeceğine ve buzulların bu değişime vereceği farklı tepkilere bağlı olarak sonuçların değişebileceğini vurguluyor.

PİRENELER'DEKİ BUZUL YÜZDE 65 KÜÇÜLDÜ

Buzullardaki gerilemenin dikkat çekici örneklerinden biri İspanya'daki Pireneler'de bulunan Aneto Buzulu. Ölçümlere göre buzul, 1981 ile 2022 yılları arasında yüzey alanının yaklaşık yüzde 65'ini kaybetti. Ortalama buz kalınlığının ise 11,9 metreye kadar gerilediği belirtildi.

Buzulların ortadan kalkması yalnızca dağlardaki buz miktarının azalması anlamına gelmiyor. Bu alanların küçülmesi, dağ ekosistemlerini, su döngüsünü, besin maddelerinin taşınmasını ve bölgelerde yaşayan canlı topluluklarını da değiştirebiliyor.

Araştırmaya göre tehlike 2100 yılıyla da sınırlı değil. Yüzyılın sonunda varlığını sürdüren bazı buzulların daha sonraki yıllarda küçülmeye devam ederek tamamen ortadan kalkabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıcaklık artışındaki her ek derecenin, gelecekte ayakta kalabilecek buzulların sayısında belirleyici olacağı değerlendiriliyor.